Гибридная война России против Украины: украинка раскрыла в Брюсселе карты Кремля

В Европарламенте представили доклад об инструментах, применяемых Москвой в гибридной войне

Владимир Путин. Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS

В Европейском парламенте состоялась презентация доклада украинской общественной активистки Али Шандры и британского политика Роберта Сили о методах России в гибридной войне против Украины.

Подготовленный ими отчет "The Surkov Leaks" был составлен на основании похищенных украинскими хакерами в 2016 году электронных писем кремлевского "куратора" так называемых "ДНР" и "ЛНР" Владислава Суркова.

Хронология доклада начинается с 2014 года, когда Кремль начал проект "Новороссия", целью которого было отделение от Украины юго-восточных регионов.

Потерпев частичное поражение, Россия смогла лишь создать марионеточные "республики" в Донецке и Луганске, но тогда Москва начала пропаганду сепаратистских движений в Украине с целью федерализации страны.

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Так, Кремль и по сей день транслирует меседжи о делегирования регионам больших полномочий для лучшей защиты сложившейся обстановки.

"Гораздо легче коррумпировать политиков на местном, чем на центральном уровне, легче заблокировать евросоюзные и натовские стремления, если для этого нужна поддержка автономных регионов", – так Шандра объясняет мотивы российского руководства.

По ее словам, для гибридных мероприятий успешно используются не только СМИ, но также активисты и политики.

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Роль Суркова в Кремле Шандра сравнивает с ролью Григория Распутина, который был одним из самых влиятельных людей при дворе российского императора Николая II.

"В проекте федерализации он разделил роли между различными активистами, политиками, экспертами, которые продвигали тот же меседж. Все они должны были создать виртуальную действительность, чтобы убедить украинцев в том, что передача регионам большей власти – это хорошая идея", – отметила она.

Активистка подчеркнула, что многие методы, которые Россия применяет в Украине, успешно используются и в других странах.

Напомним, в прошлом ноябре в Киеве прошла международная конференция "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", на которой на тот момент президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина показала миру, как нужно противостоять гибридной российской угрозе.

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