Гимн, файеры и "кровь" на стенах консульства: в Одессе требовали освободить оккупированные Россией территории

Сгоревшие файеры полетели через забор на территорию дипломатического учреждения

Традиционно с размахом активисты патриотических организаций в Одессе "отметили" четвертую годовщину оккупации и аннексии Крыма Россией.

Сегодня, 26 февраля, днем около 30 активистов пикетировали консульство Российской Федерации с требованием освободить оккупированные территории Украины, сообщает "Думская".

Украинские патриоты призвали не забывать, что Россия продолжает войну с нашей страной, а десятки наших сограждан все еще содержатся в тюрьмах страны-агрессора.

Здание консульства охраняло около 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции.

Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской. Сгоревшие файеры также полетели через забор на территорию дипломатического учреждения.













Пикет под консульством РФ в Одессе. Фото: Dumskaya.net

Напомним, ранее в Одессе активисты нескольких патриотических организаций провели акцию возле консульства России, в ходе которой сожгли чучело президента РФ Владимира Путина.

А в Киеве перед Российским культурным центром сожгли флаг РФ.