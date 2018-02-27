Гимн, файеры и "кровь" на стенах консульства: в Одессе требовали освободить оккупированные Россией территории
Сгоревшие файеры полетели через забор на территорию дипломатического учреждения
Традиционно с размахом активисты патриотических организаций в Одессе "отметили" четвертую годовщину оккупации и аннексии Крыма Россией.
Сегодня, 26 февраля, днем около 30 активистов пикетировали консульство Российской Федерации с требованием освободить оккупированные территории Украины, сообщает "Думская".
Украинские патриоты призвали не забывать, что Россия продолжает войну с нашей страной, а десятки наших сограждан все еще содержатся в тюрьмах страны-агрессора.
Здание консульства охраняло около 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции.
Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской. Сгоревшие файеры также полетели через забор на территорию дипломатического учреждения.
Пикет под консульством РФ в Одессе. Фото: Dumskaya.net
Напомним, ранее в Одессе активисты нескольких патриотических организаций провели акцию возле консульства России, в ходе которой сожгли чучело президента РФ Владимира Путина.
А в Киеве перед Российским культурным центром сожгли флаг РФ.
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