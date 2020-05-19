Гиркин сдал и себя, и Путина: Саакашвили о скандальном интервью

Председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили считает интервью журналиста Дмитрия Гордона с террористом, бывшим т.н. "министром обороны ЛНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым) важным с точки зрения разоблачения преступной агрессии России против Украины. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, лучше бы террорист уже давал показания следователю о своих преступлениях, но и интервью журналисту – это путь к выяснению правды, к саморазоблачению Гиркина и его хозяев.

"В этом эфире Гиркин дал прямые показания против себя, против Путина, против Российской федерации, и ее спецслужб, которые, как минимум, будут хорошо использованы при получении решения международного суда ООН по делу об аннексии Крыма и по агрессии России на Донбассе. Хотя бы ради этого стоило брать это интервью. Говорю это как юрист с опытом ведения дел в международных судебных инстанциях. Действительно, Гиркин давал и другие интервью, но он точно еще так системно не разоблачал себя и других, как его заставил сделать Дмитрий Гордон", – написал Саакашвили.

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Как сообщали новости "Сегодня", журналист Дмитрий Гордон взял интервью у Игоря Гиркина, что вызвало шквал критики. Дошло до того, что под его офис пришли активисты на акцию протеста. Сам журналист объяснил, что это интервью было записано "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, эти разговоры должны стать "одними из основных свидетельских показаний" на процессе Гаагского трибунала по делу "об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе".

В СБУ заявили, что изучают ситуацию с этим интервью. А вот в Генпрокуратуре интервью Гордона с Гиркиным считают полезным, поскольку террорист рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений.

Отметим, что в этом интервью Гиркин признал, что расстреливал украинских добровольцев. По его словам, он отдавал приказы казнить и в некоторых случаях сам убивал людей.

Видео: Гордон

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