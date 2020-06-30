Глас народа: насколько близко людям желание крупных аптек ограничить дистанционную торговлю лекарствами

Представители крупных аптечных сетей Украины и ряда фармацевтических ассоциаций, в которые они входят, озвучили свои рекомендации к законодательному акту, который сейчас на стадии разработки профильными комитетами Верховной Рады Украины. Документ призван урегулировать принципы и механизмы дистанционной торговли медикаментами и сопутствующими медицинскими товарами. Мы решили поинтересоваться у людей разных специальностей и социального статуса, разделяют ли они основные позиции крупных аптечных сетей.

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/ Фото: Pixabay

Дистанционную торговлю лекарствами должны осуществлять исключительно аптеки-лицензиаты, а доставлять потребителю их собственные курьерские службы. Почтовые операторы не должны это делать, в противном случае фармацевтический рынок наводнит контрафакт. Согласны ли вы с таким утверждением?

Ольга Маринова (журналист, Запорожье):

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"На мой взгляд, государство должно жестко контролировать, как привычную офлайн-торговлю лекарствами, так и онлайн. Ведь речь идет о здоровье людей. Однако, для того, чтобы что-то контролировать, сперва необходимо четко понять и прописать в законах, а что конкретно, какие механизмы собирается контролировать государство, какую цель преследует контроль того или иного аспекта и не противоречит ли такой контроль законам рыночной экономики, не играет ли в пользу бизнес-интересов определенных групп монополистов в том числе и в отрасли фармацевтического ритейла.

Да, безусловно, все субъекты хозяйственной деятельности, которые хотят торговать лекарствами в интернете, должны получить соответствующую лицензию от государства. Да, государство должно прописать в законе четкие требования к аптечным сайтам и создать соответствующий реестр таких интернет-площадок. Но главное, на мой взгляд, законодатели должны обеспечить равный и прозрачный доступ к получению лицензий новыми потенциальными операторами, которые готовы инвестировать в создание интернет-аптек, совершенствование качественной и безопасной логистики доставки препаратов конечному потребителю и так далее. На мой взгляд, крупные операторы аптечного ритейла сегодня боятся именно появления, более мощных конкурентов на рынке, которого по сути еще нет, который находится только в зародыше. До сегодняшнего дня аптечные сети все устраивало: они диктуют цены, они не допускают демпинга. И вдруг появляется реальная перспектива, грозящая разрушить их монополию, создать реальную, а главное – совершенно прозрачную конкуренцию. Поэтому их опасения вполне логичны и понятны.

Что касается доставки лекарств, на мой взгляд, здесь тоже должны быть равные условия. Лично я не один раз во время карантина покупала в интернет-аптеке медикаменты, которые доставлялись к моему дому известной почтовой компанией. Никаких претензий с моей стороны нет. Доставка была быстрой, лекарства пришли в целости и сохранности. Хотят аптечные сети создавать собственные службы логистики – пусть создают. Вопрос лишь в том, смогут ли их курьерские службы удовлетворить спрос и на сколько вырастут цены на лекарства, ведь все затраты на содержание и функционирование курьерских подразделений, особенно крупных аптечных сетей, будут огромными и, соответственно, их попытаются компенсировать за счет повышения цен. Но, в том-то и прекрасна идея интернет-рынка: он предоставляет покупателю право выбора. Если та или иная аптека выставит более высокий ценник, лекарство можно будет купить гораздо дешевле в другой интернет-аптеке, которая сотрудничает с почтовыми операторами. Проще говоря, интернет минимизирует фактор монополизма".

/ Фото: freepik.com

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Аптечная профессиональная ассоциация Украины рекомендует парламенту ограничить дистанционную торговлю и доставку лекарств границами каждой конкретной области. Проще говоря, продавать лекарства через интернет жителям каждого региона должны, по ее мнению, исключительно аптеки-лицензиаты, зарегистрированные в этом регионе. Мотивация – обеспечить оперативность доставки лекарств и соответствующие условия хранения. Как вы относитесь к подобной инициативе?

Виктор Абдулов (системный администратор, Киев):

"Если честно, я не понимаю, как можно реализовать подобную инициативу. Аптеки хотят ограничить каким-то образом интернет-сеть границами областей: то есть, въезжаешь на территорию Киевской области – поисковик выдает интернет-аптеки Киевской области. Выезжаешь из Киевской области – поисковик не видит интернет-аптек Киевской области? Абсурд (смеется – ред). Понятное дело, что крупные аптеки, которые монополизировали рынок того или иного региона, хотят, чтобы жителям определенной области запретили покупать через интернет-аптеки лекарства в других областях. Ведь только по Киеву можно найти в разных аптеках цену на одно и то же лекарство с разницей в два раза. Да и в других областях рынок контролируют другие монополисты. А цены, в условиях дистанционной торговли, можно легче контролировать в пределах одного региона. Появился в сети кто-то, кто демпингует – надавили и проблема решена. Все – цены вновь диктует монополия.

Но такой подход к дистанционной торговле в корне ничего не меняет и отнюдь не способствует тому, чтобы лекарства стали более доступными населению, как по фактическому наличию в продаже, так и становлению конкурентных цен. Более того, сегодня из любой точки "А" в любую, самую удаленную, точку "Б" почта доставляет грузы в течение 1-2 дней максимум! Дело почты маленькое: взял в таком виде – привез в таком же виде. А если лекарство просрочено либо это подделка, отвечать должен тот, кто его продал".

Представители крупного аптечного бизнеса утверждают, что дистанционная торговля не будет воспринята и не принесет особой пользы жителям небольших пгт и сел, так как далеко не у всех сельских жителей есть смартфоны, да и интернетом пользоваться многие не умеют. Стационарных аптек в селах больше чем почтовых отделений, селяне могут брать лекарства в долг до пенсии либо зарплаты. Действительно ли это так, по вашему мнению?

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Руслан Карпушин (менеджер по продажам, Харьковская область):

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"У меня встречный вопрос – а что, аптечные сети провели какое-то социологическое исследование и оперируют конкретной статистикой, сколько жителей регионов имеют смартфоны, ноутбуки либо компьютеры, сколько людей пользуется интернетом? Было бы интересно посмотреть на эти исследования. Это ответ на первый вопрос.

Отвечая на второй, хочется также спросить: те, кто говорит о сомнительной пользе интернет-аптек для села, когда в последний раз были в селе? И вообще, были ли они там, ведь ситуация не меняется годами: аптек как не было в большей части сел, так и нет по сей день. Как ездили селяне за лекарствами в районные либо областные центры, так и продолжали ездить до карантина. А вот во время карантина, когда перестал работать транспорт, единственным вариантом купить и получить лекарства стали интернет и почта. И люди этим вариантом активно пользуются. У меня родители в селе живут, и я знаю, о чем говорю. Ну нет в сельских аптечных киосках очень многих лекарств! Дорогие не продаются, так как у людей нет денег. Дешевые не продаются, потому что это не выгодно. Потому и аптеки в селах можно пересчитать по пальцам. И то – исключительно в крупных селах или пгт.

Лекарства в долг? Это что-то новенькое! Да, хлеб в долг дают, сахар дают, водку дают, но не всем (смеется – ред). Но вот лекарства… Ни разу не слышал. И последнее. Мало в селах почтовых отделений? Может быть, и так. Но, с точки зрения доступности, их гораздо больше, чем аптечных киосков. Да и потом, в почтовые отделения ходить или ездить совсем не обязательно. Доставку посылки можно заказать прямо на дом. Это недорого стоит. По крайней мере гораздо дешевле, чем съездить в районный или областной центр за аспирином.

/ Фото: freepik.com

Аптечные сети опасаются, что дистанционная торговля лекарствами может усугубить проблему самолечения. Согласны ли вы с этим?

Оксана Буркова (работник социальной службы, Винница):

"Не понимаю, каким образом это возможно. Нет, ну самолечение всегда было. Но это вряд ли можно связать с каким бы то ни было способом продажи лекарств. Что, самолечения разве не было до карантина, когда медикаменты можно было купить только через стационарную аптеку? Или врачи всегда выписывают рецепты? Может быть, аптеки отказываются продавать рецептурные препараты без предъявления рецепта или проверяют документы предъявителей рецепта перед тем, как продать лекарство? Этого же нет, правда?

Если говорить о безрецептурных препаратах, я вообще не вижу проблем. Была несколько раз в Европе, и покупала обезболивающее с полок обычных супермаркетов. В случае с дистанционной торговлей, на мой взгляд, на сайтах интернет-аптек выбор лекарства также должен сопровождать консультант или провизор, который ответит на интересующие вопросы

Ну а если человек все же решит несмотря на все рекомендации и четко изложенные в инструкции лекарства его назначение и побочные эффекты, снять головную боль, к примеру, мочегонным – это исключительно его решение.

Я лично не встречала людей, которые отваживались бы лечить серьезные болезни самостоятельно, на свой страх и риск. Как правило, люди идут к врачу и получают соответствующий курс лечения. Где человек будет покупать лекарство – в аптечном магазине или через интернет, по большому счету не важно. Это дело его выбора. Если решит покупать через онлайн-аптеки, он должен быть уверен, что эта аптека имеет лицензию. Да и государство, конечно же, должно четко следить за тем, чтобы в интернете торговали исключительно легальные продавцы. В остальном, на мой взгляд, проблема самолечения, а тем более в привязке к интернет-торговле, высосана из пальца".

Почему, на ваш взгляд, во время карантина, покупатели могли заказать в интернете и получить курьером рецептурные препараты, дистанционная реализация которых запрещена?

Максим Чубаков (работник правоохранительных органов, Днепр):

"Ответ, как по мне, очевиден. Люди купили эти препараты в аптеках. То есть вина за это должна лежать на лицензиатах, которые продали в обход действующего закона такой препарат без рецепта, к тому же – виртуальному покупателю. Курьеров здесь винить не за что. Они просто доставили по указанному адресу лекарство. А вот контролирующие инстанции должны проводить расследования в отношении аптек, которые нарушают законодательные и нормативные требования. Кроме того, Государственная лекарственная служба обязана контролировать аптечную торговлю на предмет предотвращения подобных инцидентов: проводить контрольные закупки и так далее. Если в законе будут четко прописаны требования и условия дистанционной продажи рецептурных препаратов, если начнет действовать электронный рецепт, тогда проблема отпадет сама собой. Но до тех пор, пока реализация рецептурных медикаментов через онлайн-площадки запрещена, как, впрочем, запрещен и отпуск таких лекарств без рецепта в стационарных аптечных пунктах, аптеки должны четко соблюдать закон и нести всю полноту ответственности за нарушения".

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