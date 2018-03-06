Глаукома. Диагностика, лечение и профилактика в клинике АЙЛАЗ

Глаукома – вторая по частоте причина слепоты в мире. По данным ВОЗ, число больных глаукомой в мире 105 млн, из них 9 млн слепые на оба глаза. По прогнозам специалистов, к 2020 г. число заболевших достигнет 110 млн. Важность проблемы подчеркивает тот факт, что 6 марта объявлено во всем мире Международным днем борьбы с глаукомой.

Из интервью главного врача офтальмологической клиники АЙЛАЗ Ковалева Андрея Ивановича.

Почему так важно задумываться о состоянии своих глаз и какая задача этого дня?

Частота глаукомы во всем мире растет. 105 млн человеческих проблем и трагедий. Проблема заболевания – как медицинская, так и социальная - заключается в двух глобальных моментах:

Это заболевание ведет к необратимой потере зрения, вплоть до полной слепоты. По статистике, от 16% до 20% случаев глаукомы заканчиваются слепотой.

Долгое время человек не знает о том, что он болен. Приблизительно половина людей, страдающих глаукомой, не знают о своем заболевании, пока оно не приобретает развитую стадию.

Поэтому миссия этого дня – привлечь внимание людей к проблеме как на уровне государственном, так и на личностном. Государство должно создать условия для выявления и лечения этого заболевания, а люди должны активно следить за здоровьем своих глаз.

Считаете ли вы, что Украина – это та страна, где действительно борются с этим заболеванием?

В Украине однозначно хороший уровень развития офтальмологии. Мы придерживаемся международных нормативов лечения и диагностики глаукомы, имеем для этого все необходимое современное оборудование. В вопросе выявляемости глаукомы, скорее всего, у нас все в порядке. Такой вывод можно сделать из того, что официальные цифры частоты глаукомы на 100 000 населения в Украине сопоставимы с аналогичными в мире. И все же проблемы есть: за последние 30 лет инвалидность от глаукомы в нашей стране выросла в 5 раз!

1. Не все пациенты могут себе позволить полноценное и регулярное обследование (в государственных поликлинических учреждениях нет соответствующего оборудования, а в частных – это требует материальных затрат, на которые не готовы многие наши пенсионеры).

2. Многие не понимают серьезности заболевания и важности регулярных осмотров.

Я вижу проблему и в том, что в некоторых случаях врачи поликлиник неоправданно долго не решаются отправить пациента на операцию и продолжают лечить его теми методами, которыми они располагают, даже когда это не эффективно.

Как пациенту определить, там ли он лечится, где ему могут предоставить полноценную и квалифицированную помощь? Вопрос непростой…

На мой взгляд, лицензируя лечебные учреждения, необходимо определять уровень их возможностей в каждой конкретной области, особенно если это касается таких серьезных заболеваний, как глаукома, и в лицензию включать перечень заболеваний, которые конкретная клиника имеет право лечить.

Нет всего объема оборудования, необходимого для диагностики конкретной проблемы, нет возможности предоставить все варианты лечения – нет и разрешения.

Поэтому у нас есть еще много работы в этом направлении – и просвещение людей, и организация последовательной помощи, и преемственность, и коллегиальность между медицинскими учреждениями.

Основываясь на своем большом опыте работы, что вы порекомендуете пациентам с глаукомой?

После 50 лет проходите обследование у офтальмолога, лучше делайте это в специализированных клиниках. Глаукома требует постоянного наблюдения. Никогда не прерывайте лечения, если у вас есть глаукома. Если ваше заболевание прогрессирует, но врач вам не предлагает новых путей решения проблемы – смените врача и клинику.

Что клиника АЙЛАЗ может предложить для того, чтобы снизить уровень заболеваемости глаукомой в Украине?

Проблема глаукомы тем и сложна, что сегодня мы не знаем ни одного метода профилактики этой болезни. Мы не можем ее предотвратить. Известны факторы риска заболевания (возраст, расовые особенности, наследственные факторы и анатомические особенности), но ни на один из них мы не можем повлиять.

Как минимум, предлагаем "Анкету для определения рисков развития глаукомы".

Ответы на несколько простых вопросов дают человеку представление, насколько он предрасположен к глаукоме и как часто ему надо проходить профилактическое обследование.

С 1 по 12 марта в нашей клинике предлагается обследование для пациентов с глаукомой, включающее все необходимые современные методы обследования, со скидкой 50%.

Понимаю, что это не глобальное решение проблемы глаукомы, но это позволит тем, кто придет, получить полный отчет о том, в какой стадии находится заболевание, какие меры следует принять, чтобы не допустить дальнейшего развития болезни. Все пациенты снабжаются специальной образовательной литературой по глаукоме.

Воспользуйтесь возможностью сохранить здоровье ваших глаз!

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