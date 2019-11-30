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Глава АМКУ допускает возможность попадания "Укроборонпрома" под санкции США

30 ноября, 03:23

В ситуации могут оказаться все украинские предприятия, которые финансируют "Укроборонпром", в том числе и госбанки

Фото: "Укроборонпром"

Фото: "Укроборонпром"

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев допускает возможность попадания "Укрборонпрома" под антироссийские санкции США через операции по покупке "Мотор Сичи" совместно с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"Можно оказаться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с "Укроборонпромом" получила бы контроль над этим предприятием. США могут найти подтверждение того, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок "Вертолетам России" – и возникнет кафкианская ситуация, когда "Укроборонпром" с "Мотор Сич" окажутся в американских антироссийских санкциях", – рассказал Терентьев.

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По его словам, в этой ситуации под санкциями США могут оказаться все украинские предприятия, которые финансируют "Укроборонпром", в том числе и госбанки.

По мнению главы АМКУ, и предприятие, и правительство должны учитывать эти риски при заключении сделки.

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"Такая юридическая конструкция с участием "Укроборонпрома" была поддержана Кабмином еще при Гройсмане и Кубиве. Были даны соответствующие разрешения на проведение переговоров и действий.

То есть, если украинская сторона сознательно принимает решение отказаться от сотрудничества с китайцами по этому проекту, то должны быть приняты решения как на уровне "Укроборонпрома", так и на уровне правительства", – добавил Терентьев.

Напомним, что ранее "Укроборонпром" избрал директора Житомирского бронетанкового завода.

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США АМКУ санкции Укроборонпром Мотор Сич

Источник: Новое время

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