Глава ФК "Леогейминг Пей" Алена Дегрик – о QR-платежах как перспективном методе оплат

Платежи через QR-код имеют огромный потенциал для бизнеса, ведь обеспечивают простой и понятный метод оплат через смартфон

За последние годы на улицах, в общественном транспорте и в кафе все чаще можно встретить QR-код, позволяющий узнать больше о рекламном объявлении, оплатить проезд или чашку кофе. Это связано с растущей популярностью QR-платежей. О том, как развивались транзакции с использованием данной технологии и какие перспективы это несет, рассказала глава процессинговой компании LeoGaming (ФК "Леогейминг Пей") Алена Дегрик (Альона Дегрік) в своем блоге.

Технология "Quick Response" пришла в мир платежей из автомобильной промышленности – в 90-х ее использовали для маркировки авто на линии сборки. Но прошло немало времени, прежде чем ее потенциал для мира онлайн-оплат стал использоваться в fintech-бизнесе. По мнению спикера, это связано с активным развитием смартфонов и развитием покрытия 3G-и и 4G-интернетом.

"Главное преимущество QR-кода – эффективное хранение данных и предоставления открытого канала выгрузки таких данных без дополнительных установщиков, torrent-клиентов и проч. Смартфон с интернетом сканирует код – и получает необходимую информацию "без регистраций и СМС". Идеальный фундамент для платежного метода", – объясняет Алена Дегрик.

Одной из первых сфер, где "платежи одним сканом" показали себя с лучшей стороны – розничный онлайн-ритейл. В конце "нулевых" южнокорейская сеть магазинов Tesco запустила приложение, в котором можно было покупать продукты в метро Сеула, просто сканируя код под теми или иными изображениями товара и оформляя доставку на дом или в офис. Как отмечает Алена Дегрик, это помогло компании стать лидером и сделать приложение самым загружаемым в стране среди пользователей. Методику стали повторять по всему миру.

"Эту логику сейчас повторяют в других странах, и я уже вижу, как сеть украинских супермаркетов, которая первая реализует адекватную логистику такого процесса, станет лидером по нашим городам-миллионникам", – отмечает Алена Дегрик.

По мнению эксперта, платежи через QR-код имеют огромный потенциал для бизнеса, ведь обеспечивают простой и понятный метод оплат через смартфон, процент использования которого для покупок растет с каждым годом.

"Чтобы начать принимать платежи в пользу товаров и услуг, мерчанту достаточно разместить QR-код на листе бумаги. Никаких установок POS-терминала, никаких согласований по требованиям к торговой точке. В результате любой, кто продает что-либо, от элитного бутика до продавца в закусочной, может принимать платежи. Клиенту тоже проще – от него требуется просто загрузить платежное приложение с функцией QR-платежей" – заявляет Алена Дегрик.

Такую функцию уже внедряют в свои продукты многие украинские fintech-компании – как мобильные банки, так и обычные платежные приложения. Задача эта, считает Алена Дегрик, требует большой работы с back-and’ом и UI/UX дизайном для удобства пользователя, но возможные выгоды стоят издержек.