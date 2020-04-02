Глава Госпогранслужбы назвал важное условие для возвращающихся в Украину граждан

Украина не может не пустить в страну своего гражданина, объяснил Дейнеко

Украине не может отказать своим гражданам во въезде в страну, но эвакуированные из-за границы украинцы должны обязательно проходить обсервацию для предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, передает пресс-служба ГПСУ.

"Нельзя в страну не пустить гражданина Украины, согласно Конституции. Мы любого гражданина примем, здорового, больного, без памяти. Это наша обязанность – обеспечить каждому гражданину возможность попасть на родину", – сказал он.

Глава ГПСУ напомнил, что 29 марта Кабмин принял решение об обязательной обсервации всех прибывающих из регионов (мира), где есть коронавирус. Также он прокомментировал ситуацию с пассажирами двух рейсов, которые летели с Бали через Катар и прорывались из аэропорта "Борисполь".

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"Когда они вылетали, то были готовы подписать что угодно в расчете, что по прилету уже можно будет "качать" ситуацию. Они отказывались выйти, особенно "упоротые" просидели в самолете девять часов, а если надо – сидели бы и сутки. Я там лично был и видел их хамское отношение ко всем. Я не позволю пренебрегать безопасностью других людей нашей страны. Отдыхали, проигнорировали призыв президента вернуться, улетели после него (обращения президента) – будьте любезны, пройдите обсервацию. Это честно по отношению ко всему населению Украины", – сказал Дейнеко.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине подготовили 61 заведение для обсервации украинцев. Президент Владимир Зеленский на совещании с членами правительства потребовал, чтобы все пункты были проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно для комфортного проживания.

Также стали известны условия проживания в обсервации и цена. Оплата услуг проживания будет осуществляться гражданами через туристических операторов.

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