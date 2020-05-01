Глава ГСЧС назвал шокирующие цифры по пожарам и обратился к украинцам с просьбой (видео)

Площадь пожаров почти такая же, как площадь Киева без прирогодов

С начала 2020 года в украинских экосистемах произошло около 23 тысяч пожаров. Об этом заявил глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин в своем видеообращении к гражданам.

"В нашем государстве с начала года уже возникло около 23 тысяч пожаров в природных экосистемах, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Площадь, пройденная огнем, увеличилась в три раза и составляет почти 60 тысяч гектаров (это почти как площадь Киева без пригородов, – Ред.). И это не включая последние пожары в Зоне отчуждения и в Житомирской области", – сказал Чечеткин.

По его словам, основной причиной пожара является человеческий фактор. Люди либо сознательно поджигают поля, либо неаккуратно ведут себя с огнем. Глава ГСЧС подчеркнул, что сильно страдает от пожаров лесной фонд страны, где уже возникло 1300 пожаров.

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"Особое беспокойство вызывает состояние пожаров в Житомирской области, где в природных экосистемах возникло уже более 1500 пожаров, 50 из которых – только за последние трое суток", – сказал глава службы.

Также он отмечает, что спасатели круглосуточно несут службу и помогают людям, а страна тратит колоссальные средства на ликвидацию пожаров.

"Призываю всех вас, уважаемые украинцы, придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесопарковых зонах или во время проведения сельскохозяйственных работ. Давайте наконец-то будем относится к этой глобальной проблеме ответственно! (...) От нашей ответственности, от нашего выбора будет зависеть, будут ли жить наши следующие поколения в зеленой стране, или они будут жить на пожарищах", – подытожил Чечеткин.

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Напомним, из-за пожаров в Житомирской области сгорели дотла 80 домов.

Кроме того,эксперты подсчитали нанесенный ущерб от пожаров в Чернобыльской зоне.Выгорели 11,5 тыс. гектаров территорий, не обошлось без погибших животных.

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