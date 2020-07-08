Глава Херсонской ОГА отреагировал на возможное вторжение России с Крыма

На юг страны приехали представители комитета Рады по обороне и разведке

В последнее время Украину все чаще "пугают" возможной атакой России с юга. В связи с этим руководство Херсонской области вместе с военными и политиками принимают меры для усиления боевых возможностей в этом регионе.

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Об этом сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев, передают "Крым.Реалии".

По его словам, руководство области вместе с представителями комитета Верховной Рады обсуждает комплекс мероприятий, чтобы регион был защищен от возможной агрессии.

"В последнее время звучит много вопросов о возможной угрозе страны-агрессора со стороны временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Мы активно в последнее время общаемся по этому поводу с руководством оперативного командования "Юг", Генеральным штабом. Мы способствуем тому, чтобы подразделения Вооруженных сил, расположенные на территории нашей области, чувствовали себя комфортно, чтобы вооруженные силы наращивали свое присутствие в нашей области", – сказал Гусев.

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Ранее заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказывал нам об угрозе нападения России на Украину. По его словам, стратегические учения России "Кавказ-2020" в сентябре могут стать основой для проведения широкомасштабного наступления.

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В свою очередь командующий Объединенными силами Сергей Наев недавно заявлял, что Украина готова к атаке России из Крыма. Украинские военные отработали совместные действия с Национальной полицией, Службой безопасности Украины и Нацгвардией, а боевая служба переведена в усиленный режим.

В то же время в Кремле опровергли вероятность нового вторжения России в Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие разговоры глупостью и нагнетанием антироссийской истерии.

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