Глава КБ "Южное" под Новый год получил премию 600 тысяч гривен

Фото: yuzhnoye.com.ua

Александр Дегтярев, возглавляющий "Конструкторское бюро "Южное", 23 декабря получил премию по основному месту работе в размере 608 696 грн.

Соответствующие данные указаны в декларации Дегтярева на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Отметим, что Дегтярев за 2018 год получил зарплату 5 509 203 гривны, это около 459 тысяч гривен в месяц. По уровню з/п он входит в десятку самых "дорогих" начальников госпредприятий в Украине.

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Напомним, что в 2016 году Дегтярева уволили с должности гендиректора КБ "Южное" по рекомендации Госфининспекции за "нарушение финансового законодательства". Однако он вернул себе кресло руководителя через суд.

КБ "Южное" – известный на весь мир разработчик ракетной техники, для космических нужд и военных целей. Летом это предприятие посетил президент Владимир Зеленский. Ему показали все возможности самоходной пусковой установки оперативно-тактического комплекса и представили крылатые ракеты и различные беспилотники.

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