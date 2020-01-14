Глава МАУ о крушении самолета: Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство

Евгений Дыхне / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Полную ответственность за крушение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном несет Иран.

Об этом в интервью LB.ua заявил президент компании-авиаперевозчика Евгений Дыхне, отметив, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке иранские власти должны были закрыть воздушное пространство страны.

"Если вы хотите знать мое мнение – виноват тот, кто не закрыл пространство над страной ... Власти Ирана должны были позаботиться о безопасности не только нашего борта, но и всего своего воздушного пространства, или закрыть его, если они не готовы нести ответственность за безопасность, как это предусмотрено международными требованиями", – утверждает Дыхне.

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Президент МАУ обвинил Тегеран в нарушении своих международных соглашений – не обеспечении безопасности иностранных пассажирских самолетов.

"Мы обеспечили, а они нет", – подчеркнул Евгений Дыхне.

Напомним, после признания Ираном своей вины за крушение украинского самолета директор МАУ опубликовал на своей странице в Facebook трогательное сообщение в память о погибших.

Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Ответственность за случившееся взяли на себя Вооруженные силы Ирана – Корпус стражей исламской революции.

Как Иран признал свою вину и с остальными подробностями расследования трагедии вы можете ознакомиться в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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