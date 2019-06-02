Глава МИД Франции посетил Чернобыль

Жан-Ив Ле Дриан констатировал завершение строительства арки над разрушенным реактором

Фото: Chernobyl NPP.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы оценить нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и сохранению объекта ЧАЭС. Об этом сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в Twitter.

"Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии", – написала она.

Напомним, что глава французского МИД анонсировал свой визит в Чернобыль после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, что в конце апреляна Чернобыльской АЭС успешно завершились окончательные приемочные испытания объекта "Укрытие". Строительство нового защитного сооружения осуществлялось при содействии Чернобыльского фонда "Укрытие", учрежденного ЕБРР. Проект строительства общей стоимостью свыше 2,1 млрд евро, реализованный на площадке Чернобыльской АЭС при поддержке более чем 45 стран-доноров, а также на средства самого ЕБРР, является беспрецедентным по масштабу примером международного сотрудничества в сфере ядерной безопасности.

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