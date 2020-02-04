Родители могут назвать ребенка Z148, это нормально: интервью с министром юстиции, часть 2

Министр юстиции рассказал, какие проблемы могут возникнуть с детскими именами, и почему иногда задерживается на работе до рассвета

Мы продолжаем общаться с министром юстиции Денисом Малюськой. В первой части интервью сайту "Сегодня" он рассказал о новых функциях нотариусов и о том, что банки смогут мгновенно арестовывать счета должников. Теперь же поговорим о проблемах при регистрации новорожденных детей, о необычных фото на странице министра и о том, как чиновник отдыхает после работы.

- В свое время в Украине разгорелось бурное обсуждение, мол, Минюст может запретить родителям называть детей нестандартными именами. Якобы, причина в том, чтобы потом ребенок не страдал от своего необычного имени. Проясните ситуацию.

- Эти опасения я слышал неоднократно, но с реальными примерами не сталкивался. Это консервативный подход, характерный для системы. Официальная позиция такова: ограничений на присвоение имени не существует. Какое имя нравится родителям, так они могут и называть ребенка. На местах органы регистрации могут отговаривать от того, что они считают неразумным и неправильным. Но не органам регистрации решать, каким будет имя. Мое личное мнение: если родители хотят назвать ребенка Z148, то имеют на это право, и это нормально.

- То есть, в имени допустимы и цифры?

- В том-то и дело, что этот вопрос законом не регулируется. Закон гласит, что имя выбирается родителями по их согласию. Я подозреваю, что в органах регистрации могут сказать, что Z148 – не имя. Но что такое имя – определения нет. Ограничения могут быть лишь в смежных сферах и процедурах, например, в порядке заполнения паспорта, где цифры или иностранные буквы неприемлемы. Сам юридический аспект интересный и нужно будет продумать, как урегулировать его. Родителям детей могу сказать: смело требуйте регистрации того имени, которое выбрали вы. Но при этом нужно помнить о всех возможных неюридических последствиях.

- С какими проблемами к вам обращаются люди, требующие помощи?

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- С множеством разных вопросов. Например, немало жалоб в сфере государственной исполнительной службы. Есть жалобы и от сотрудников, есть просьбы разъяснить законодательство. К сожалению, мало кто понимает, что у нас по всей стране есть Центры бесплатной правовой помощи, в которых каждый может бесплатно получить юридическую консультацию, а определенные категории граждан – и юридическое сопровождение судебных дел. Для этого государство платит адвокатам, юристам.

/ Фото: Сегодня

- Денис Леонтьевич, давайте поговорим о личном. Был ли какой-то из рабочих дней рекордным по продолжительности?

- 80% своих управленческих решений и указаний я совершаю через мобильный телефон. Он у меня не замолкает. Это современные реалии. Сейчас нахождение в кабинете не говорит ни о чем. Как правило, у нас совещания в Кабмине начинаются в 8 утра, либо же к 8:30 я уже у себя в министерстве. Было, конечно, и такое, что весь состав Кабмина работал до 3 ночи, согласовывая документ с "Нафтогазом". Не расходился никто. Такой режим – это нормально. Субботы я гарантированно провожу на работе. У моей семьи такая же история. Например, дети ходят на различные кружки и дополнительные занятия.

- Недавно на своей странице в соцсети Вы опубликовали два фото, привлекающих внимание. На одном из фото Вы сидели на столе. На втором фото была запечатлена Ваша обувь на столе. Подписаны фото были так: "Держим интригу". Расскажите предысторию этих снимков.

- Предыстория простая. У меня был пост в соцсети, в котором я рассказал об итогах работы нашей команды за первые 100 дней. Фото были опубликованы для привлечения внимания. Ведь пост был не очень интересным для тех, кто не специализируется на такой информации. Реакция была неожиданной, оказалось, что у нас слишком консервативное общество. Но я достиг желаемого результата, после этого я сделал это фото своей аватаркой в соцсети. Что касается фотографии туфель на столе, то она была сделана после медийной атаки на меня. Прозвучали мнения, что, мол, я подал в отставку из-за низкой зарплаты. Я сделал из этого дополнительный медиаповод – я ушел, а туфли остались.

- У вас с женой четверо детей – трое дочерей и сын. Есть время заниматься семьей?

- Почти нет. Нормально общаемся с ними по утрам, когда я еду на работу, а они – в школу. Единственное, что выручает, – они активно проводят свое время. Их частенько дома не бывает (улыбается. – Авт.). Бывает и такое, что по вечерам приходят ко мне и ждут в отдельной комнате, когда я освобожусь, и после этого мы вместе едем домой. Полностью выходного дня тоже практически нет. Отрывки…Но все же стараюсь в эти промежутки находить время для спортзала и просмотра прямых трансляций из Метрополитен-опера или лондонского Национального театра. Это отдых для души.

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