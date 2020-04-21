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Глава Минздрава об эпидемии в Украине: онлайн-трансляция брифинга

21 апреля, 09:41

Сергей Мартынец

Пока в Украине растет количество зараженных и умерших, но есть и выздоровевшие

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации в стране с коронавирусом. Чиновник уточнит количество новых заражений и ответит на вопросы.

Напомним, по состоянию на утро 20 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 5710 случаев COVID-19, из которых 151 летальный, 359 пациентам удалось вылечиться. В день Пасхи было зафиксирован 261 новый случай. Также инфекция подтверждена у чуть более тысячи медиков. По всем летальным случаям, которые есть в стране, большинство людей имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек. В лидерах сейчас Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 21 апреля
Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

Отметим, что на прошлой неделе несколько дней подряд отмечался резкий рост новых случаев коронавируса по 400-500 за сутки. Максим Степанов объяснял, что такой скачок связан с массовыми посещениями богослужений на Вербное воскресенье. Также в Украине стали больше тестировать людей методом ПЦР, отсюда и больше выявленных инфицированных.

В то же время на Пасху в официальной статистике подали только 261 новый случай за сутки, что почти на 250 меньше, чем в предыдущие дни. Степанов объяснил уменьшение роста пациентов с COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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