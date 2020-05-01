Глава Минздрава резко осудил открытие магазинов и кафе в Черкассах: Может быть катастрофа

Решение властей Черкасс с 1 мая ослабить карантинные ограничения для части предпринимателей вызвало резко отрицательную реакцию главы Минздрава Максима Степанова.

Об этом министр заявил на брифинге о состоянии эпидемии COVID-19 в Украине, которую транслировал сайт "Сегодня" .

"Мы понимаем, что люди устали от карантина, и я еще раз хочу подчеркнуть – мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчение карантинных мер уже с 11 мая. Все эти наши смягчения основаны на мнениях экспертов и эпидемиологов, наших вирусологов, которые знают, как нужно себя вести в условиях пандемии, сложившейся в Украине", – подчеркнул чиновник.

"12 мая мы будем делать смягчение, потому что на сегодняшний день позволяет ситуация. Те смягчения, которые мы будем выполнять, они будут основаны на тех данных, которые у нас есть. И мы будем уверены, что все наши действия не усугубят ситуацию", – добавил Степанов.

"То, что вчера произошло в Черкассах, – открыть много магазинов вплоть до торговых центров, до террас в заведениях питания – все это может свести насмарку ту работу, которая была проделана в течение полутора месяцев. Это может привести к катастрофическим последствиям. Действиям городских властей будет дана соответствующая оценка правоохранительных органов. Я категорически осуждаю такие действия, потому что поставлены под угрозу жизни и здоровье людей, которые поверили и могут пойти (в магазин или кафе. – Ред .), подвергаясь опасности заражения коронавирусной болезнью", – резюмировал министр.

Напомним, в мэрии Днепра также приняли решение ослабить карантин, введенный из-за коронавируса, – с 4 мая будут разрешены прогулки по зеленым зонам и паркам .

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Также сообщалось, что по состоянию на 9:00 1 мая в Украине 10 861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19 , из них 272 летальных, 1 413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев.

О том, сколько украинцев намерены нарушить карантин на Первомай – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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