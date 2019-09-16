Глава Минздрава Скалецкая выступила в поддержку медицинского каннабиса

Есть пациенты, нуждающиеся в доступе к медицинским препаратам, которые содержат в себе составляющую медицинского каннабиса

Зоряна Скалецкая. Фото: скриншот

Украинские пациенты с тяжелыми заболеваниями имеют право на доступ к медицинским препаратам, содержащим в своем составе медицинский каннабис. Об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила во время онлайн-встречи по защите прав пациентов в Украине, сообщает Укринформ.

"Есть пациенты, нуждающиеся в доступе к медицинским препаратам, которые содержат в себе составляющую медицинского каннабиса и эффективны и результативны в снятии симптомов. Вопрос медицинской формы каннабиса касается больше стандартов лечения: чем результативнее, качественнее лечение, тем меньше пациент нуждается в поиске дополнительной медицинской помощи, чтобы быстрее социализироваться к своей обычной жизни. Но пациенты в Украине имеют право на доступ к препаратам, содержащим составляющие медицинского каннабиса. Мы будем делать это шаг за шагом", – сказала Скалецкая.

Как сообщалось, в лечении препаратами, содержащими медицинский каннабис, нуждаются около двух миллионов украинцев. В частности, более 20 тысяч детей с фармрезистентнымы формами эпилепсии (которая не поддается лечению существующими препаратами), сотни тысяч онкобольных, более 100 тысяч паллиативных пациентов и десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством.

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На сегодняшний день лечебные свойства каннабиса признаны. Лекарства на его основе разрешены в 44 странах, в частности в странах ЕС.

Пока действующее законодательство не разрешает исследовать каннабис и его производные и использовать для лечения – эти вещества входят в списки наркотических и психотропных, оборот которых в Украине запрещен.

Врачи подчеркивают, что медицинские препараты с содержанием каннабиса не вызывают привыкания либо зависимости. Каннабиноиды, которые в них содержатся, – это в основном вещество каннабидиол (КБД). Оно почти не имеет психотропного действия, обезболивает, расслабляет и тормозит. Именно КБД преобладает в медицинском каннабисе. Люди часто путают понятия рекреационного и медицинского каннабиса. Рекреационный каннабис, который употребляют для получения удовольствия, содержит значительное количество тетрагидроканнабинола (ТГК). ТГК обладает выраженным психотропным эффектом и возбуждает нервную систему. Он является главным психоактивным компонентом каннабиса, и именно он вызывает привыкание и интоксикацию.

Напомним, предшественница Зоряны Скалецкой на посту министра здравоохранения Ульяна Супрун также выступала в поддержку легализации медицинского каннабиса.

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