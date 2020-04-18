Глава Минздрава: За борьбу с COVID-19 врачам втрое повысят зарплату

Повышение зарплаты коснется тех медиков, которые участвуют в лечении заболевших

Заработные платы врачей, которые работают с людьми, заболевшими коронавирусом, будут получать надбавку в три размера их оклада.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Согласно изменениям в госбюджет, сформирован Фонд для борьбы с коронавирусной болезнью, из которого 15,8 миллиардов гривен будет направлен учреждениям здравоохранения на борьбу с COVID-19", - подчеркнул министр.

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Также он добавил, что начисление повышенных зарплат будут осуществлять главные врачи медицинских учреждений, а их размер будет прописан в контрактах.

"Часть этих средств предназначена для повышения заработной платы медицинским работникам, которые работают с больными коронавирусом, а также для приобретения лекарственных средств для лечения COVID-19", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что повышение зарплат будет происходить "через заключение договоров с больницами, где эти средства будут распределять главный врач, и через Национальную службу здоровья Украины".

Напомним, ранее глава Минздрава заявлял о том, что ранее в Украине было зафиксировано почти 800 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Министерство здравоохранения отдельно анализирует каждый такой случай.

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По данным на утро 18 апреля в Украине было зафиксировано 5106 случаев инфицировния коронавирусом. Заболевания для 133 человек закончились летальным исходом.

Более подробно читайте в материале: Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 18 апреля

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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