Глава Нацполиции Киева выступил за декриминализацию хранения наркотиков

Крищенко объяснил, что речь идет только о хранении для собственного употребления

В Украине стоит декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления, рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко в интервью LB.ua.

"Может, меня осудят многие коллеги, но я бы хранение наркотиков вывел в административную плоскость. Декриминализировать. И четко прописал бы хранение с целью сбыта, объем и количество", – подчеркнул он.

Разделить понятие хранения наркотиков на два вида – для себя и для распространения, – Крищенко предлагает по весу обнаруженного вещества.

"Если в кармане у человека сигарета – понятно, что это для себя. А если у него в кармане 10 пакетиков, расфасованных по сигаретам, то это уже хранение с целью сбыта. И отсутствие разделения сильно засоряет работу. Здесь мы снова возвращаемся к проблемам УПК. Задерживая человека с 2 граммами или с сигаретой, полицейский это изымает. Мы открываем уголовное производство. Идем в суд, чтобы получить разрешение на экспертизу. Сдаем экспертам, те исследуют и говорят: "Извините, здесь три-четыре грамма, а не пять". На уголовное дело не хватает, дело мы закрываем. И таких дел очень много, потому что патрули постоянно работают с такими людьми", - объяснил Крищенко.

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При этом он подчеркнул, что выступает против легализации легких наркотиков.

"Я – не сторонник легализации, не считаю, что это улучшит ситуацию или наполнит бюджет", – добавил Крищенко.

Отметим, 16 июля стало известно, что большинство британцев выступают за легализацию каннабиса. В ходе опроса в поддержку декриминализации выступило более половины опрошенных. А в июне марихуану легализовала Канада. Закон разрешает любому совершеннолетнему канадцу покупать до 30 граммов наркотика и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли.

Также мы писали, что немецкая полиция предлагает отменить запрет на марихуану, а ранее в Грузии легализовали курение марихуаны.