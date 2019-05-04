Глава Нацсовета по телерадиовещанию Артеменко досрочно подал в отставку

Срок полномочий Артеменко как члена Национального совета завершается в июле

Фото: nrada.gov.ua.

Председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко решил подать в отставку. Об этом говорится в заявлении Артеменко, обнародованном на сайте Нацсовета.

"Срок моих полномочий как члена Национального совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", – сказано в заявлении.

По его словам, причины такого решения две.

"Во-первых, простая человеческая усталость – в течение пяти лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу", - сообщил Артеменко.

Напомним, группа депутатов предлагает ускорить начало отбора новых членов Нацсовета, чтобы в период ухода нынешних этот государственный регулятор сохранил кворум и возможность принимать решения.

Согласно закону "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", четырех его членов на 5-летний срок назначает Верховная Рада, еще четырех – президент Украины. При этом один и тот же человек может быть повторно назначен членом Нацсовета только один раз.

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