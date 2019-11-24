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Глава правления ПриватБанка попал в больницу

24 ноября, 01:06

Крумханзл находится в амбулатории, у него переутомление

Председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл госпитализирован в больницу из-за переутомления. Такую информацию сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга в комментарии "УНН", после того, как нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что Крумханзл находится больнице с инфарктом.

"У предправления Приватбанка Крумханзла в тренажерном зале случился инфаркт. Находится в реанимации в состоянии средней тяжести, в общей палате на 6 коек", – отметил Дубинский.

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"Мы не подтверждаем госпитализацию с инфарктом. Господину Крумханзлу была оказана медицинская помощь, но не по диагнозу инфаркт. Он находится сейчас в больнице, в амбулатории. И состояние здоровья нормальное, ничего не угрожает", – сообщил Серга.

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Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

По его словам, Крумханзл находится в больнице в Украине, и у него не инфаркт, а переутомление.

23 ноября народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что у председателя правления ПриватБанка Петра Крумханзла произошел инфаркт, когда он тренировался в тренажерном зале.

Напомним, Петр Крумханзл возглавил ПриватБанк в начале 2018 года. До этого он работал операционным директором Home Credit China. С 2008 года по 2011 год Крумханзл работал в Украине операционным директором Райффайзен Банка Аваль, после чего вернулся в ЕС и занялся консалтингом в сфере финансовых услуг.

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