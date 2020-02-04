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Глава СЕТАМ заявил о своей отставке

4 февраля, 13:12

Игорь Рец

Ранее пресс-служба "OpenMarket - СЕТАМ" распространила релиз, в котором анонсировала на 4 февраля презентацию результатов "пятилетки"

Фото: facebook.com/setam.gov

Фото: facebook.com/setam.gov

Глава ГП СЕТАМ (Система электронных торгов арестованным имуществом) Виктор Вишнев заявил об уходе в оставку.

Такое заявление Вишнев сделал во время пресс-конференции, посвященной пятилетним итогам работы системы, сообщает корреспондент сайта "Сегодня".

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Ранее, 31 января, пресс-служба "OpenMarket – СЕТАМ" распространила релиз, в котором анонсировала на 4 февраля презентацию результатов "пятилетки" – статистику реализации арестованного имущества по категориям, подборку лотов арестованного имущества знаменитостей и крупных коррупционеров, количество проданных земельных участков, обхем имущества, переданного на безоплатной основе. О кадровых вопросах в анонсе не указывалось.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что государство передало две морские гавани в пользование иностранным компаниям. Подробности – в сюжете.

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СЕТАМ OpenMarket Виктор Вишнев

Источник: Сегодня

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