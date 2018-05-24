Глава "Украинской биржи" Ткаченко ушел в отставку
Он решил "двигаться дальше"
Биржевой совет ПАО "Украинская биржа" принял отставку председателя правления Олега Ткаченко, который решил уволиться по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте акционерного общества.
"Я прожил с "Украинской биржей" существенную часть своей жизни, но пришло время двигаться дальше. Хочу пожелать коллективу, с которым мы вместе уже 10 лет, дальнейших успехов в скорейшей реализации всего задуманного. Уверен, что биржа останется одним из наиболее активных драйверов развития фондового рынка Украины", – прокомментировал свое решение Ткаченко.
Биржевой совет также принял решение с 1 июня 2018 года делегировать полномочия временно исполняющего обязанности председателя правления Евгению Комиссарову, первому заместителю председателя правления.
Ранее сообщалось, что в Украине запретили программное обеспечение "Московской биржи". Среди санкционных мер для "Московской биржи" – ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, использование телекоммуникационных сетей общего пользования.
Также стоит отметить, что в истории Украинской международной фондовой биржи был случай временного лишения лицензии. Такое решение приняла профильная нацкомисия
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