Глава "Украинской биржи" Ткаченко ушел в отставку

Сегодня, 04:34

Он решил "двигаться дальше"

Фото: ubr.ua
Фото: ubr.ua

Биржевой совет ПАО "Украинская биржа" принял отставку председателя правления Олега Ткаченко, который решил уволиться по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте акционерного общества.

"Я прожил с "Украинской биржей" существенную часть своей жизни, но пришло время двигаться дальше. Хочу пожелать коллективу, с которым мы вместе уже 10 лет, дальнейших успехов в скорейшей реализации всего задуманного. Уверен, что биржа останется одним из наиболее активных драйверов развития фондового рынка Украины", – прокомментировал свое решение Ткаченко.

Биржевой совет также принял решение с 1 июня 2018 года делегировать полномочия временно исполняющего обязанности председателя правления Евгению Комиссарову, первому заместителю председателя правления.

Ранее сообщалось, что в Украине запретили программное обеспечение "Московской биржи". Среди санкционных мер для "Московской биржи" – ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, использование телекоммуникационных сетей общего пользования.

Также стоит отметить, что в истории Украинской международной фондовой биржи был случай временного лишения лицензииТакое решение приняла профильная нацкомисия 
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