Глава Укрэксимбанка задержан с нарушением закона, считает его адвокат

Глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко задержан с нарушением закона, считает его адвокат Денис Галанский.
По мнению адвоката Гриценко, задержание осуществлено без постановления суда, с грубыми нарушениями закона, при отсутствии законных оснований.
"СБУ комментирует устроенное сотрудниками этой спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины", – заявил адвокат Гриценко.
По утверждению адвоката, вместо доставки его подзащитного ближайший орган досудебного расследования, Гриценко несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам.
"Под предлогом медицинского освидетельствования доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от освидетельствования отказались и увезли в изолятор. Протокол начали составлять через 8 часов" – подытожил адвокат.
Ранее сообщалось, что председатель правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан по подозрению в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича.
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