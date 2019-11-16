Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

Глава Укрэксимбанка задержан с нарушением закона, считает его адвокат

16 ноября, 23:12

По утверждению адвоката, Гриценко несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам

/ Фото: СБУ

Глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко задержан с нарушением закона, считает его адвокат Денис Галанский.

По мнению адвоката Гриценко, задержание осуществлено без постановления суда, с грубыми нарушениями закона, при отсутствии законных оснований.

"СБУ комментирует устроенное сотрудниками этой спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины", – заявил адвокат Гриценко.

Реклама

По утверждению адвоката, вместо доставки его подзащитного ближайший орган досудебного расследования, Гриценко несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам.

В тренде
Аресты в Нацбанке и регулирование соцсетей: главные события недели
Фото: Reuters/Soe Zeya Tun

"Под предлогом медицинского освидетельствования доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от освидетельствования отказались и увезли в изолятор. Протокол начали составлять через 8 часов" – подытожил адвокат.

Ранее сообщалось, что председатель правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан по подозрению в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

СБУ Укрэксимбанк адвокат задержание

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделю
Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Отвод войск на Донбассе: Путин пригрозил возвращением боевиков
Отвод войск на Донбассе: Путин пригрозил возвращением боевиковПолитика
Кто в январе рискует остаться с черным экраном и куда исчезнет бесплатное ТВ
Кто в январе рискует остаться с черным экраном и куда исчезнет бесплатное ТВУкраина
Загадочная гибель подростка в Прилуках: полиция огласила результаты экспертизы
Загадочная гибель подростка в Прилуках: полиция огласила результаты экспертизыДругие регионы
Реформы, пенсии, цены, субсидии: что изменилось за неделю
Реформы, пенсии, цены, субсидии: что изменилось за неделюЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...