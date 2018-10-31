Глава Укртрансбезопасности показал карту с "российским" Крымом (фото)

Украинский полуостров в последнее время на зарубежных картах становился российским, а теперь "отличился" украинский чиновник

Оккупированный Россией Крым снова отметили на карте Европы как "российский". На этот раз неправильный вариант показал глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время круглого стола в офисе European Business Assotiation.

Об этом сообщают "Українські новини".

Комитета по логистике данной Ассоциации проводил круглый стол по обсуждению вопросы отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки, а также задержке пересечения границы на польской границе.

Во время выступления Ноняк показал карту Европы по дефицитам разрешений, на которой оккупированный Крым был отмечен тем же цветом, что и Россия – оранжевым. В то время как Украина выделена салатовым цветом.

Отметим, что аннексированный полуостров не впервые на картах обозначают либо как частью России, либо вообще отдельным государством, как это выдало немецкое издательство в своей серии атласов.

Летом в неприятную ситуацию попала британская газета The Times, напечатав к чемпионату мира по футболу карту России с Крымом. Это возмутило украинское посольство в Британии и оно потребовало изменить эту ошибку. Газета опубликовала карту России, посвященную чемпионату мира по футболу с расположением стадионов, которые будут принимать матчи. Однако издание не учло то, что Крым – украинский, а не российский. Позже британцы извинились и подтвердили, что аннексированный полуостров – не часть РФ.