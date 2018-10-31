Глава Укртрансбезопасности показал карту с "российским" Крымом (фото)

Сегодня, 17:37

Украинский полуостров в последнее время на зарубежных картах становился российским, а теперь "отличился" украинский чиновник

Михаил Ноняк с &quot;неправильной&quot; картой. Фото: &quot;Українські новини&quot;
Михаил Ноняк с "неправильной" картой. Фото: "Українські новини"

Оккупированный Россией Крым снова отметили на карте Европы как "российский". На этот раз неправильный вариант показал глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время круглого стола в офисе European Business Assotiation.

Об этом сообщают "Українські новини".

Комитета по логистике данной Ассоциации проводил круглый стол по обсуждению вопросы отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки, а также задержке пересечения границы на польской границе.

Во время выступления Ноняк показал карту Европы по дефицитам разрешений, на которой оккупированный Крым был отмечен тем же цветом, что и Россия – оранжевым. В то время как Украина выделена салатовым цветом.

695bd995f626458-screenshot-233

Отметим, что аннексированный полуостров не впервые на картах обозначают либо как частью России, либо вообще отдельным государством, как это выдало немецкое издательство в своей серии атласов.

Летом в неприятную ситуацию попала британская газета The Times, напечатав к чемпионату мира по футболу карту России с Крымом. Это возмутило украинское посольство в Британии и оно потребовало изменить эту ошибку. Газета опубликовала карту России, посвященную чемпионату мира по футболу с расположением стадионов, которые будут принимать матчи. Однако издание не учло то, что Крым – украинский, а не российский. Позже британцы извинились и подтвердили, что аннексированный полуостров – не часть РФ.
Россия, Крым, карта, чиновник, Укртрансбезопасность, ноняк

Вы сейчас просматриваете новость "Глава Укртрансбезопасности показал карту с "российским" Крымом (фото)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Крыму на 12 гривен подняли прожиточный минимум для пенсионеров

Сегодня, 16:28

Оккупанты на 2% увеличили прожиточный минимум крымских пенсионеров

Политика

Ядерное оружие РФ. Фото: facebook.com/rvsn.press

РФ в Крыму вдвое увеличила армию и готовит базу для ядерного оружия – Ельченко

Сегодня, 09:37

Украинский дипломат рассказал в ООН, что Москва все еще планирует пробить сухопутный коридор с Донбасса на полуостров
Загрузка...

Политика

Фото: архив

Ельченко в ООН: РФ переселила в Крым более 100 тысяч россиян

Сегодня, 09:16

Москва нарушила приказ Международного суда и практически запретила учиться крымчанам на украинском языке

Крым

Аннексированная территория. По мнению экспертов, произошла стабилизация представлений о Крыме Фото: AFP

Украинцы видят Крым автономным, но не скоро: результаты социсследования

29 Октября, 07:19

Украинцы против "обмена" полу­острова и за упрощенный въезд
Загрузка...