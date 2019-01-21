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Главарей "Л/ДНР" лишают кормушки: российские кураторы хотят управлять железной дорогой Донбасса

Сегодня, 05:00

В кого-то РФ родилась «светлая мысль» объединить железки «независимых республик»

Луганскую и Донецкую железные дороги хотят слить в единое предприятие
Луганскую и Донецкую железные дороги хотят слить в единое предприятие. Фото: Pixabay
Главарей "Л/ДНР" лишают кормушки: российские кураторы хотят управлять железной дорогой Донбасса //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f4d/268/5c3f4d2687b90.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f4d/268/5c3f4d2687b90.jpg Украина В кого-то РФ родилась «светлая мысль» объединить железки «независимых республик»

Россия все сильнее закручивает финансовые "гайки" руководству т.наз. Донецкой и Луганской "народных республик", лишая их последних крох экономической независимости. На смену потоку рублей, ранее стремившемуся на оккупированные территории из РФ, пришла новая оригинальная инициатива. 

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, от российских "кураторов" главарям "ДНР/ЛНР" поступило указание рассмотреть вопрос об объединении ГУП "ЛНР" "Луганская железная дорога" и ГП "Донецкая железная дорога" в единое предприятие – ООО "Объединенные железные дороги".

В оккупационных администрациях "ДНР" и "ЛНР" это указание вызвало негативную реакцию, поскольку, по предварительной информации, управление создаваемым единым предприятием возьмет на себя российская сторона через структуру типа "Внешторгсервис". Соответственно, главари "Л/ДНР" не будут иметь на него влияния и, как результат, доходов, подчеркивает координатор "Информсопротивления".

Кроме того, стало известно, что к началу 2019 года задолженность угледобывающих предприятий "ЛНР" по заработной плате составляет 1,9 млрд руб. (760 млн грн – Ред.), налогов – 1,3 млрд руб. (520 млн грн) и электроэнергии – 2,8 млрд руб (1,120 млрд грн).

Напомним, что в своей колонке на сайте "Сегодня" жительница Луганска писала о жизни в ОРДЛО, где из-за оккупации все товары стали гораздо дороже, чем на подконтрольной властям территории.

Также сообщалось, что в ОРДЛО мизерные размеры зарплат пугают, а люди меняют вещи на еду. Поэтому на Донбассе растет безработица, а зарплат не хватает на жизнь.

финансы, Донбасс, железная дорога, объединение, Тымчук, кураторы

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Сегодня

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