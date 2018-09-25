Главари боевиков бегут от "русского мира": СБУ сдался очередной "экс-министр ДНР"

Сегодня, 13:20

Бывший "чиновник" Захарченко уже сотрудничает со следователями и рассказывает о преступлениях России в Украине

Фото: архив
Фото: архив

Служба безопасности Украины провела спецоперацию по выводу с оккупированных территорий Донецкой области т.н. "экс-министра аграрной политики и продовольствия ДНР", который сам пожелал сдаться украинским силовикам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ОРДЛО "печаль-беда": бандитские разборки и кризис "топ-менеджеров". Бывший сепаратистский "эстеблишмент" сегодня быстренько развеивается с "квазиреспублик". Попав в жернова "русского мира" и предчувствуя неизбежный финал, московские прихвостни все чаще оказываются на территории мирной Украины", – говорится сообщении.

В СБУ отметили, что т.н. "руководство ДНР" планировало "отстранить чиновника", "повесив" на него и оружие, и хищения имущества.

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"Благодаря успешной спецоперации наших контрразведчиков очередной "чиновник" был выведен из ОРДЛО. Речь идет о бывшем "министре аграрной политики и продовольствия ДНР". Что же заставило его бежать из "перспективной молодой республики"? Все банально – он просто стал "неудобным" как для самих террористов, так и для кремлевских кураторов. После очередных криминальных разборок за передел сфер влияния с подачи Захарченко, ему "инкриминировали" хранение оружия, злоупотребление "служебным положением" и хищение имущества в особо крупных размерах, после чего он даже некоторое время находился в тюрьме", – сообщили в спецслужбе.

Силовики добавили, что сейчас "экс-министр" активно сотрудничает с украинскими следователями , предоставляя показания по преступлениям России в Украине.

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Отметим, что т.н. "министрам Л/ДНР" временами приходится не сладко. Так, например, в 2015 году в России за мошенничество был арестован бывший "министр ЛНР". Бугров был участником коалиции против тогдашнего главы "ЛНР" Игоря Плотницкого и противник Минских договоренностей. В итоге был изгнан и 16 января 2015 года вернулся в Петербург, где и попал в руки силовиков.

В конце лета нынешнего года "экс-министр ДНР" сдался СБУ и рассказал о присутствии России на Донбассе. Мужчина неоднократно выступал на пропагандистских российских каналах и встречался с кураторами в РФ.
СБУ, Донбасс, экс-министр, ОРДЛО

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"Сегодня"

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