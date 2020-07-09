Главе Фонда госимущества предлагали 800 тысяч долларов за "правильные" назначения (фото)

Главу Фонда государственного имущества Украины пытались подкупить за 800 тысяч долларов, предлагая назначить руководителями предприятий "нужных людей".

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Об этом сообщили на официальной странице Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством Специальной антикоррупционной прокуратуры разоблачили "на горячем" человека, который пытался за 800 тысяч долларов подкупить главу Фонда госимущества", – говорится в сообщении.

По данным НАБУ, деньги предлагали за то, чтобы руководитель Фонда "назначил на должности глав двух государственных предприятий наперед определенных лиц, а также продлил действие договора, заключенного между одним из этих предприятий и коммерческой компании".

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Детективы отметили, что попытка подкупа была раскрыта после передачи первого "транша" в 200 тысяч долларов.

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"Следственные действия продолжаются. Детали – позже", – пообещали в НАБУ.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 июня в Киеве на рекордной в истории Украины взятке в 6 млн долларов "погорели" бывший высокопоставленный чиновник и его сообщник. Деньги предлагали за закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии.

Среди задержанных оказались: первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим чиновником, а также бывший руководитель одного из департаментов Государственной фискальной службы. В НАБУ показали, как выглядит взятка в шесть миллионов долларов.

Также смотрите в сюжете, как председателю Фонда госимущества Сенниченко предлагали взятку в 5 миллионов долларов:

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