Главе ПЦУ Епифанию могут предоставить государственную охрану

Ради Епифания должность митрополита прописали в законе о госохране

Епифаний. Фото из открытых источников.

Главе ПЦУ Епифанию могут предоставить государственную охрану //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2f5/7d9/5c52f57d95de3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2f5/7d9/5c52f57d95de3.jpg 2019-01-31T15:19:00+02:00 Украина Ради Епифания должность митрополита прописали в законе о госохране

Бывший министр обороны, руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей выступает за предоставление охраны предстоятелю Православной церкви Украины, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Об этом он заявил в интервью "UA:Украинское радио".



"По моему глубокому убеждению, я за то, чтобы наш митрополит Епифаний, предстоятель Православной Церкви Украины был под государственной охраной", заявил Гелетей.

По его словам, пока что законодательство не предусматривает обеспечение государственной охраны религиозных руководителей.

"Сегодня мы прописали эту должность в законе о Службе государственной охраны, при его согласии он имеет право на обеспечение государственной охраны", отметил глава УГО, добавив, что при согласии Епифания президент может подписать указ об обеспечении безопасности руководителя церкви.

Ранее Глава Православной церкви Украины Епифаний заявил, что в ближайшее время завершится юридическое оформление Церкви, в частности, будет зарегистрирован руководящий орган – Киевская митрополия.

Напомним, что 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию предстоятелю ПЦУ Томос для Православной церкви Украины.

Мы также писали, что митрополит от Киевского патриархата Епифаний, который входит в ближайшее окружение почетного главы УПЦ КП патриарха Филарета, был избран предстоятелем поместной церкви на Объединительном соборе в Киеве 15 декабря.

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