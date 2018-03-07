"Главная тема": бум аферистов – как не стать жертвой мошенничества

Сегодня, 16:19

"Главная тема" разоблачит распространенные схемы аферистов и проведет собственные расследования

"Главная тема": бум аферистов &ndash; как не стать жертвой мошенничества

Количество пострадавших от мошенников в стране постоянно увеличивается. А все потому, что мошенничество трудно доказать, ведь большинство аферистов остаются безнаказанными.

Как не стать жертвой мошенников и доказать, что вас обманули? И как можно добиться наказания аферистов? Ответы на эти и другие вопросы узнайте 11 марта в 20:00 в общественно резонансном проекте "Главная тема" с Еленой Кот на канале "Украина".

Мошенники постоянно придумывают новые схемы, чтобы добыть деньги людей. Но эти методы ничто по сравнению с тем, как легко аферисты могут лишить вас жилья. Знали ли вы, что мошенники следят за сообщениями в Интернете о потерянных вещах? И чем может обернуться для вас обычный вызов мастера по ремонту компьютера?

"Главная тема" разоблачит распространенные схемы аферистов и проведет собственные расследования. Журналисты докажут, почему нужно остерегаться объявлений о легкой, но финансово выгодной работе.
Смотрите "Главную тему" в эфире канала "Украина" в 20:00 сразу после информационно-аналитического еженедельника "События недели" с Олегом Панютой.

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"Главная тема" каждое воскресенье в 20:00 на канале "Украина".
мошенничество, мошенники, расследование, аферисты, Главная тема

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"Сегодня"

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