"Главная тема": что делать, когда неплательщики алиментов прячут свои доходы

Более двух с половиной миллиардов гривен алиментов взыскало государство с начала года. Это больше чем в прошлом году. А с этой недели наказание для должников еще усилили. Платить детям придется еще больше и алиментов, и штрафов. Появилась уголовная ответственность.

Но что делать, когда неплательщики алиментов прячут свои доходы? И как не оказаться в реестре должников – если деньги на ребенка платишь наличными? К чему готовиться бывшим супругам, не может поделить расходы на ребенка?

Все нюансы нового законодательства будет завтра разбирать Елена Кот в студии "Главной темы". Начало в 20-00. на канале "Украина".

Ранее в Украине уже ввели новые наказания для должников-алиментщиков, но Министерство юстиции планирует увеличить размер выплат и ввести уголовную ответственность для тех, кто уклоняется от общественно-полезных работ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже предупредил, что неплательщиков алиментов ждут жесткие наказания и "преследования по всем направлениям" с целью принуждения платить деньги на детей.