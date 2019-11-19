"Главная тема" – два года в эфире телеканала "Украина"

/ Фото: телеканал "Украина"

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19 ноября общественно-резонансный проект "Главная тема" с Еленой Кот отмечает два года в эфире телеканала "Украина". За это время "Главная тема" стала одним из самых популярных публицистических проектов на украинском телевидении. Аудитория проекта составила более 25 млн зрителей***, доля (shr) по аудитории 18+ (города 50 тыс. +) – 14,65%**, рейтинг (rat) – 5,77%**.

Медицинская и пенсионная реформы, мошеннические схемы нового поколения, трудовая миграция украинцев заграницу, мифы о секонд-хенде, новые законы о труде и повышение зарплат, выплата алиментов, польза диетической пищи, цены на коммунальные услуги – десятки резонансных тем рассмотрела "Главная тема".

"Опыт двух лет эфира показал, что, прежде всего, украинцев волнует все то, что связано с нашим кошельком. Наиболее успешные по рейтинговым показателям программы, в которых мы рассказываем о том, как зарабатывать больше, а тратить меньше. А также нам много писали, звонили, да и продолжают это делать после эфиров о пенсии и пенсионной реформе, в частности. За два года в "Главной теме" 4 раза поднимали тему пенсий. И каждый раз эти выпуски собирали максимальную аудиторию и у телеэкранов, и в Интернете. Если же говорить о рейтингах, то рекордные цифры взяла программа "Мифы о секонд-хенд". Эту программу посмотрели 4,2 млн. зрителей", – отметила Евгения Федичкина, руководитель проекта.

За два года в эфире телеканала "Украина" вышло 80 выпусков программы, в центре внимания которых были обычные украинцы и их жизненные ситуации. Проект изменил отношение героев к ситуации, помог найти пути решения непростых проблем.

Например, в программе о трудовой миграции команда проекта провела расследование в Польше и помогла вернуть украинским работникам деньги, которые им не хотел отдавать работодатель. Другие работники, которые поехали работать в Прагу, и которых там обманула фирма-посредник, благодаря журналистам "Главной темы" нашли новую работу и даже жилье.

"Главная тема" за это время помогла многим конкретным людям. Так, женщине, у которой забрали субсидию из-за того, что она не работает, потому что ухаживает за мужем с ограниченными возможностями, после эфира вернули субсидию. А мужчина, который долгие годы не платил алименты своему ребенку после того, как журналисты рассказали об этом на всю страну, взял кредит, продал машину и отдал сыну 87 тис. гривен.

За два года проекта журналисты "Главной темы" прибегали к различным экспериментам, часто рискованным и опасным. Чтобы узнать секреты аптечного бизнеса – работали фармацевтами, чтобы раскрыть пикантные тонкости индустрии международных знакомств – были менеджерами брачного агентства, чтобы показать жизнь за рубежом украинских мигрантов – устраивались уборщиками в Италии.

"Самый большой вызов для "Главной темы" на следующий год – продолжать быть наиболее влиятельным социальным проектом на украинском телевидении. Сейчас в Украине период глобальных перемен. Новая власть, новые реформы. Поэтому сегодня "Главная тема", как никогда, нужна украинскому зрителю. Мы будем держать в курсе всех социальных реформ, забегать наперед, опережать, рассказывать и показывать то, чего нельзя увидеть на других каналах", – рассказала Елена Кот, автор и ведущая проекта.

"Главная тема" – это общественно-резонансный проект, цель которого выявлять проблемы в социальном обществе, создавать вокруг них резонанс и добиваться, чтобы эти проблемы были решены. Каждый выпуск программы – это отдельная актуальная тема, которая волнует большинство украинцев. Автор и ведущая "Главной темы" Елена Кот держит в фокусе внимания все аспекты проблемы: ее историю, истинные причины, скрытые факты, возможности для решения.

Напомним, в одной из передач журналисты "Главной темы" выдали секреты покупок в секонд-хенде: как выбрать хорошую вещь и избавиться от неприятного запаха:

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