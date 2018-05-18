"Главная тема": как выбрать врача, который не ошибается
Журналисты "Главной темы" расскажут, как не стать очередной жертвой врачебной халатности и как распознать медика, который пытается нажиться на пациентах
По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире от врачебных ошибок погибает больше людей, чем в результате ДТП. Почему в Украине не наказывают врачей за халатность? Какая цена врачебной ошибки? И как выбрать врача, который не ошибается? Ответы на эти и другие вопросы узнаете 20 мая в 20:00 в общественно резонансном проекте "Главная тема" с Еленой Кот на канале "Украина".
В ВОЗ подсчитали – каждый день из-за халатности медиков умирают 6-7 украинцев, и 25-30 – получают инвалидность. За последние 3 года в Украине было вынесено лишь 18 обвинительных приговоров врачам, однако ни один из них не был лишен свободы за свою профессиональную небрежность.
Журналисты "Главной темы" узнают, какие препараты может прописывать врач без анализов и дополнительных обследований.
Елена Кот и эксперты программы расскажут, какие схемы прокручивают в больницах, чтобы заработать, но не вылечить пациента и как вовремя обнаружить, что врач хочет на вас заработать.
Смотрите "Главную тему" в эфире канала "Украина" в 20:00 сразу после информационно-аналитического еженедельника "События недели" с Олегом Панютой.
"Главная тема" каждое воскресенье в 20:00 на канале "Украина"
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