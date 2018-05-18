"Главная тема": как выбрать врача, который не ошибается

Журналисты "Главной темы" расскажут, как не стать очередной жертвой врачебной халатности и как распознать медика, который пытается нажиться на пациентах

По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире от врачебных ошибок погибает больше людей, чем в результате ДТП. Почему в Украине не наказывают врачей за халатность? Какая цена врачебной ошибки? И как выбрать врача, который не ошибается? Ответы на эти и другие вопросы узнаете 20 мая в 20:00 в общественно резонансном проекте "Главная тема" с Еленой Кот на канале "Украина".

В ВОЗ подсчитали – каждый день из-за халатности медиков умирают 6-7 украинцев, и 25-30 – получают инвалидность. За последние 3 года в Украине было вынесено лишь 18 обвинительных приговоров врачам, однако ни один из них не был лишен свободы за свою профессиональную небрежность.

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Журналисты "Главной темы" узнают, какие препараты может прописывать врач без анализов и дополнительных обследований.

Елена Кот и эксперты программы расскажут, какие схемы прокручивают в больницах, чтобы заработать, но не вылечить пациента и как вовремя обнаружить, что врач хочет на вас заработать.

Смотрите "Главную тему" в эфире канала "Украина" в 20:00 сразу после информационно-аналитического еженедельника "События недели" с Олегом Панютой.

"Главная тема" каждое воскресенье в 20:00 на канале "Украина"