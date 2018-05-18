"Главная тема": как выбрать врача, который не ошибается

Сегодня, 13:54

Журналисты "Главной темы" расскажут, как не стать очередной жертвой врачебной халатности и как распознать медика, который пытается нажиться на пациентах

"Главная тема": как выбрать врача, который не ошибается

По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире от врачебных ошибок погибает больше людей, чем в результате ДТП. Почему в Украине не наказывают врачей за халатность? Какая цена врачебной ошибки? И как выбрать врача, который не ошибается? Ответы на эти и другие вопросы узнаете 20 мая в 20:00 в общественно резонансном проекте "Главная тема" с Еленой Кот на канале "Украина".

В ВОЗ подсчитали – каждый день из-за халатности медиков умирают 6-7 украинцев, и 25-30 – получают инвалидность. За последние 3 года в Украине было вынесено лишь 18 обвинительных приговоров врачам, однако ни один из них не был лишен свободы за свою профессиональную небрежность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Журналисты "Главной темы" узнают, какие препараты может прописывать врач без анализов и дополнительных обследований.

Елена Кот и эксперты программы расскажут, какие схемы прокручивают в больницах, чтобы заработать, но не вылечить пациента и как вовремя обнаружить, что врач хочет на вас заработать.

Смотрите "Главную тему" в эфире канала "Украина" в 20:00 сразу после информационно-аналитического еженедельника "События недели" с Олегом Панютой.

____03_03

"Главная тема" каждое воскресенье в 20:00 на канале "Украина"
врач, медики, халатность, Главная тема

Вы сейчас просматриваете новость ""Главная тема": как выбрать врача, который не ошибается". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Амбулатории. С новым оборудованием, квартирами и служебным транспортом для специалистов. Фото: eurohouse.ua

В Харьковской области строят новые амбулатории, а работать некому

Вчера, 06:50

В области ремонтируют кабинеты для врачей и строят жилье для квалифицированных специалистов

Украина

фото из открытых источников

Более трех миллионов украинцев выбрали семейных врачей – Минздрав

11 Мая, 20:49

Минздрав сообщает о результатах национальной кампании Врач для каждой семьи
Загрузка...

Wellness

Супрун рассказала о МРТ правду. Фото: Depositphotos

В 99% случаев: Супрун рассказала, кому и почему нельзя делать МРТ

11 Мая, 12:07

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун раскрыла правду о магнитно-резонансной томографии

Запад

Фото: Pixabay

Сельская медицина по-новому: больница в Винницкой области оборудована новейшей техникой

7 Мая, 19:28

Медучреждение активно внедряет принципы телемедицины, получает средства из местного бюджета и уже экономит благодаря новому оборудованию
Загрузка...