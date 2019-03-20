"Главная тема". Кредитная удавка вместо жилья: журналисты протестировали новый закон о займе

Действительно ли кредиты стали доступнее, а банки – лояльнее к заемщику

"Главная тема". Кредитная удавка вместо жилья: журналисты протестировали новый закон о займе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e7b/1a7/5c6e7b1a72ca3.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e7b/1a7/5c6e7b1a72ca3.jpeg 2019-03-20T12:36:00+02:00 Украина Действительно ли кредиты стали доступнее, а банки – лояльнее к заемщику

Журналисты общественно резонансного проекта "Главная тема", который выходит в эфире телеканала "Украина" каждое воскресенье в 20:00 с Еленой Кот, проверили, как работает новый закон о кредитовании.

Вместе с героиней сюжета журналисты отправились в банки, чтобы узнать о новых правилах займа: действительно ли денежные кредиты стали более доступными и что предлагают банки на случай, если вдруг заемщику не хватит средств.

Героиня сюжета Ольга – мать-одиночка, воспитывает дочь Софию, переехала в Киев пять лет назад. Купить собственное жилье в столице женщина, как и большинство приезжих, не могла, поэтому сняла квартиру на две комнаты. Львиная часть ее заработка уходит на оплату жилья, поэтому Ольга решила: хватит отдавать ежемесячно более 10 000 гривен за чужую квартиру, лучше платить эти же деньги банку за собственную.

"Это моя больная тема, и мне хочется иметь свое жилье. Если мне дают достойные условия кредитования, я готова платить", – комментирует Ольга.

Но признается, что опасается, чтобы вместо долгожданного жилья не получить пожизненную кредитную кабалу. И с появлением нового закона у Ольги появилась надежда, может, действительно теперь переплаты по кредиту станут меньше?

Двухкомнатная квартира в Киеве стоит минимум полмиллиона гривен за старую хрущевку. Квартира, о которой мечтает Ольга, стоит миллион. Вместе с журналистами и юристом Ольга обратилась за консультацией в три наиболее разрекламированных банка, которые дают кредитование на жилье.

Так, самая коварная банковская уловка, которая ждет заемщика, – внезапное повышение процентной ставки – когда банк без предупреждения повышает сумму месячной выплаты. Изменил ли это новый закон?

Банк №1 . Кредит на жилье дают на 20 лет. Минимальная сумма первого взноса – от 10% на 20 лет при ежемесячной выплате 18 000 гривен. В банке заверили, что ежемесячный платеж не повысится: "Если мы заключаем договор, то обслуживаем по ставке, указанной в нем".

Это первая ловушка, ведь сотрудница впоследствии же уточнила: если возрастет учетная ставка Национального банка Украины, так называемый официальный лимит, ниже которого банки не могут устанавливать проценты по кредиту, то все банки сделают то же, и заемщика об этом никто не предупредит. Сотрудница банка также уверяет, что банк может предоставить кредитные каникулы исправному плательщику. Если же заемщик откажется платить, то внимание банк "переключит" на поручителя.

"В нашем законе как раз записано, что банкам категорически запрещается в одностороннем порядке увеличивать фиксированную ставку. Или пересматривать плавающую. Это четко записано", – заявил в студии Михаил Довбенко , первый заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

В то же время чиновник согласился, что при условии, если банк поставит клиента в известность о повышении кредитной ставки, а клиент не согласится на это, то кредит нужно будет вернуть в полном объеме в течение 30 дней:

"Прежде, заемщик должен взвесить свои возможности. Для того, чтобы брать кредит, нужно иметь доходы, а если нет доходов, то и не берите кредит".

Банк №2 . Выдает кредит на 10 лет при минимальном ежемесячном платеже 22 850 гривен. Кроме того, заемщик должен предоставить в залог другое жилье.

Банк №3 . Третий банк при более или менее похожих условиях кредитования не практикует кредитные каникулы: "человек или может платить, или нет". В итоге, заняв миллион гривен, первому банку придется вернуть 3,5 миллиона, второму – 2,5 миллиона, третьему – 3 миллиона гривен.

"Это переплата не в 100%. Очень грустно, хотелось верить... банки вроде должны бы идти навстречу своим клиентам, а у нас это розводняк", – прокомментировала Ольга.

Новый закон вроде как обещает более выгодные условия для заемщика, однако никто из представителей банков о таких не слышал.

"Если охарактеризовать этот закон, то он действительно антисоциальный. Абсолютно не вижу, чтобы этот закон как-то улучшил или увеличил кредитование. Он защищает функции банков, для граждан – ничего положительного", – подытожил Алексей Плотников , заслуженный экономист Украины.

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