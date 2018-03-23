"Главная тема". Новая школа: обучение или издевательство?

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"Главная тема" расскажет об образовании из-под палки и о жестоких методах воспитания и обучения в школе

"Главная тема". Новая школа: обучение или издевательство?

С 1 сентября вступают в силу новые правила обучения в школах: без домашних заданий и без таблицы умножения наизусть. Кто, как и за сколько будет обучать детей с 1 сентября? Почему дети не хотят учиться? Ответы на эти и другие вопросы узнаете 25 марта в 20:00 в общественно резонансном проекте "Главная тема" с Еленой Кот на канале "Украина".

"Главная тема" расскажет об образовании из-под палки и о жестоких методах воспитания и обучения в школе. Учителя теперь под пристальным вниманием. Больше никакого морального давления и показательных унижений учеников.

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Елена Кот вместе с экспертами узнает, как влияет на здоровье детей чрезмерная нагрузка в школе. А журналисты "Главной темы" проведут собственный эксперимент и выяснят, смогут ли чиновники решить задачу из школьной программы.

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Смотрите "Главную тему" в эфире канала "Украина" в 20:00 сразу после информационно-аналитического еженедельника "События недели" с Олегом Панютой.
образование, дети, школа, Главная тема

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"Сегодня"

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