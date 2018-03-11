Главная тема: в Украине – бум аферистов

Сегодня, 01:26

Знаете ли вы, чем может обернуться обычный вызов мастера по ремонту компьютера или инспектора из ЖЭКа?


Ежегодно жертвами мошенников становятся тысячи украинцев. Злоумышленники придумывают все новые схемы выманивания денег.

Знаете ли вы, чем может обернуться обычный вызов мастера по ремонту компьютера или инспектора из ЖЭКа?

"Главная тема" разоблачает самые распространенные схемы. Как не стать жертвой аферистов – смотрите в это воскресенье в 20.00 в "Главной теме" на телеканале "Украина".
мошенничество, мошенники, аферисты, злоумышленники

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Источник:

"Сегодня"

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