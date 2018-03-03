Главная тема: врачи против целителей

Минздрав хочет откреститься от знахарей и отменить спецразрешения на нетрадиционную медпрактику.

Немало украинцев – возмущены. Мол, не доверяют медицине современной, поэтому обращаются к народной.

Эксперимент "Главной темы": диагностика больных у врачей и целителей. Одинаковые ли диагнозы поставят пациенту? И как отличить настоящего знахаря от мошенника? – смотрите в "Главной теме" с Еленой Кот завтра, 4 марта, в 20:00 на телеканале "Украина".