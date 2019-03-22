"Главная тема. Выбор": впервые в студии ток-шоу президент Украины
У главы государства спросят, кто должен отвечать за грабительские коммунальные тарифы и низкие зарплаты, говорит ведущая ток-шоу Елена Кот
В пятницу, 22 марта, в 19:50 на телеканале "Украина" выйдет ток-шоу "Главная тема. Выбор", в прямом эфире которого президент Украины Петр Порошенко ответит на вопросы ведущих канала: Елены Кот, Олега Панюты и Анны Пановой.
От кого украинцы должны требовать более низких тарифов и высоких доходов? Какие зарплаты и пенсии должны быть, чтобы украинцы жили достойно? Почему до сих пор идет война и когда закончится?
"В ходе предвыборной агитации мы уже наслушались много обещаний от кандидатов в президенты. Некоторые из них вообще кажутся нереальным, ведь у главы государства в Украине ограниченные полномочия. Поэтому мы спросим у Петра Порошенко, кто должен отвечать за грабительские коммунальные тарифы и низкие зарплаты. Мы покажем реальные истории реальных украинцев, которые уже лично спросят у него о пенсиях, монетизации субсидий и чего ждать после выборов?", – отметила ведущая ток-шоу Елена Кот.
Как сообщалось, 31 марта, в ночь выборов, в эфир выйдет спецмарафон ток-шоу "Главная тема. Выбор".
Напомним, гостями прошлых выпусков ток-шоу "Главная тема. Выбор" были министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко , лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, член партии "Оппозиционный блок" Юрий Вилкул, лидер партии "Наши" Евгений Мураев и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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