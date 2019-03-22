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"Главная тема. Выбор": впервые в студии ток-шоу президент Украины

Сегодня, 13:32

У главы государства спросят, кто должен отвечать за грабительские коммунальные тарифы и низкие зарплаты, говорит ведущая ток-шоу Елена Кот

"Главная тема. Выбор": впервые в студии ток-шоу президент Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/69d/bf8/5c869dbf815f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/69d/bf8/5c869dbf815f7.jpg Украина У главы государства спросят, кто должен отвечать за грабительские коммунальные тарифы и низкие зарплаты, говорит ведущая ток-шоу Елена Кот

В пятницу, 22 марта, в 19:50 на телеканале "Украина" выйдет ток-шоу "Главная тема. Выбор", в прямом эфире которого президент Украины Петр Порошенко ответит на вопросы ведущих канала: Елены Кот, Олега Панюты и Анны Пановой.

От кого украинцы должны требовать более низких тарифов и высоких доходов? Какие зарплаты и пенсии должны быть, чтобы украинцы жили достойно? Почему до сих пор идет война и когда закончится?

"В ходе предвыборной агитации мы уже наслушались много обещаний от кандидатов в президенты. Некоторые из них вообще кажутся нереальным, ведь у главы государства в Украине ограниченные полномочия. Поэтому мы спросим у Петра Порошенко, кто должен отвечать за грабительские коммунальные тарифы и низкие зарплаты. Мы покажем реальные истории реальных украинцев, которые уже лично спросят у него о пенсиях, монетизации субсидий и чего ждать после выборов?", – отметила ведущая ток-шоу Елена Кот.

Как сообщалось, 31 марта, в ночь выборов, в эфир выйдет спецмарафон ток-шоу "Главная тема. Выбор".

Напомним, гостями прошлых выпусков ток-шоу "Главная тема. Выбор" были министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко , лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, член партии "Оппозиционный блок" Юрий Вилкул, лидер партии "Наши" Евгений Мураев и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

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