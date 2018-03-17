Главная тема: за год в Украине от домашнего насилия погибли 600 женщин

Сегодня, 21:39

Поможет ли новый Закон жертвам домашних тиранов


Шестьсот украинских женщин погибли от домашнего насилия в прошлом году. Президент подписал закон, который должен остановить семейную тиранию. За избиение любого члена семьи – жены, мужа, детей – теперь можно попасть за решетку на 2 года, а не 3 часа, как было раньше.

Поможет ли новый закон жертвам домашних тиранов? Эксперимент "Главной темы" – как полиция реагирует на вызов о бытовом насилии и драку? Смотрите в это воскресенье в 20.00 – в авторской программе Елены Кот.

Напомним, В Украине наконец-то криминализировали домашнее насилие и существенно ужесточили за него наказание.

Сайт "Сегодня" рассказывает, что изменилось в законодательстве, и как теперь будут защищать жертв домашнего насилия.
закон, избиение, насилие, Главная тема

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