Главное – фундамент: основатель Prometheus рассказал, как учиться правильно

Для начала нужно научиться работе с данными и эффективному самообразованию

Иван Примаченко. Фото: личный архив

Реклама

Современный мир меняется крайне быстро, и знания, полученные буквально полгода назад, могут утратить актуальность. Как нужно учиться сегодня и как определять, чему именно учиться, чтобы всегда быть конкурентным на рынке труда, нам рассказал основатель Prometheus Иван Примаченко.

По его словам, интересный подход в обучении использует университет Minerva – учебное заведение, которое создали бывшие сотрудники Гарварда в США, и которое сейчас стало мегапопулярным: за более чем пять лет конкурс на одно место у них уже больше, чем в самом Гарварде или Стэнфорде.

"Первый год в этом университете отведен на обучение фундаментальным метакогнитивным навыкам, как контролировать собственные когнитивные искривления — словом, все то, о чем писал Канеман в своей известной книге "Думай медленно, решай быстро" – как работать с данными, как научиться эффективно учиться. Это фундамент, который нужен в любой профессии, в любой специальности, и при любых изменениях ситуации вокруг", – поясняет Иван.

Если заложить такой фундамент, то смена профессии – не проблема, уверен он: можно научиться новой профессии, потому что человек умеет кристально чисто мыслить, эффективно решать сложные задачи, коммуницировать.

Еще один очень важный навык в современном мире – умение работать в команде. А вот с прикладными навыками можно особенно не торопиться – они, как правило, приходят уже во время работы.

"Даже хорошие традиционные университеты ставят целью научить студентов критически мыслить, научить командной работе. В западных университетах постоянно, с первого курса идет командная работа, командные проекты – ты не можешь самостоятельно закончить вуз. Там обучают фундаментальным вещам, которые пригодятся везде: аналитическому чтению, экономическому мышлению. Наверное, нужно быть более осторожными с прикладными навыками: они действительно за пять лет могут измениться", – говорит Иван.

Подробно о том, каким будет образование в будущем и почему не стоит делать ставки на искусственный интеллект в образовании, читайте в нашей статье: "Работа учителя будет автоматизирована одной из последних": интервью с Иваном Примаченко, основателем Prometheus.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Киеве открыли первое в Европе креативное пространство для работников образования:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама