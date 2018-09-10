"Главное лекарство – это любовь!" Более 9,2 тысяч детей нашли семьи благодаря Фонду Рината Ахметова

На сайте Фонда доступны анкеты около пяти с половиной тысяч детей, которые больше всего на свете мечтают найти любящих маму и папу

Более 9 200 тысяч детей нашли своих родителей при поддержке программы "Сиротству-нет!" Фонда Рината Ахметова. Среди них – двойняшки Игорь и Богдан. Их Юлия и Ярослав Наконечные усыновили три года назад. К тому времени в семье уже было уже трое родных детей: Влада, Ян и маленький Тихон.

"Старший сын говорил, что загадал желание: очень хочет брата. Теперь желание сбылось, у него трое братьев!" – смеется Юлия Наконечная, усыновительница.

Анкеты своих будущих сыновей супруги Наконечные увидели на портале "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова. В три с половиной года малыши не говорили и весили вдвое меньше своих ровесников. Попав в семью, Игорь и Богдан очень быстро пошли на поправку, преображению мальчиков поражались даже врачи. Главное лекарство – это любовь, уверена семья Наконечных.

"Вылечили любвеобильностью. Они сами насытились любовью, и нас наполнили любовью. И полностью изменили уклад нашей жизни", – рассказывает Юлия Наконечная.

В сентябре Игорь и Богдан пошли в школу. В подарок от Фонда Рината Ахметова первоклашки получили планшеты, которые вручили сотрудники программы "Сиротству – нет!", навестившие семью в Харькове.

"Самое большое счастье для любого ребенка – воспитываться в любящей семье. Чтобы как можно больше детей нашли своих мам и пап и стали счастливыми, 10 лет работает программа "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова, при поддержке которой 9221 ребенок были приняты в семьи, – рассказывает Алла Корниенко, специалист программы "Сиротству – нет!" – Участие Фонда в жизни детей продолжается и после того, как ребята попадают в семьи. Фонд проводит тренинги и консультации. Помогает детям и родителям преодолеть сложный период адаптации и поддерживает семьи. Так, сегодня мы приехали поздравить Игоря и Богдана с поступлением в школу и поддержать их в такой важный момент жизни".

В планах семьи Наконечных – принять в семью еще одного ребенка. Сейчас на портале http://sirotstvy.net/ua/ анкеты около пяти с половиной тысяч детей, которые больше всего на свете мечтают найти любящих маму и папу.