Главное нарушение прав потребителей в Украине: отсутствие информации о продукции

За нарушение законов в сфере защиты потребителей к админответственности привлекли 1376 человек на общую сумму 189 693 грн.

Очень часто украинцы сталкиваются с тем, что качество товаров или услуг, за которые они платят деньги, оставляет желать лучшего. В супермаркетах то и дело можно найти просроченные продукты, купленные через интернет вещи приходят не тех цветов, размеров, и даже фасонов, а в магазинах совершенно спокойно могут нахамить.

Глава Госпотребслужбы Украины Владимир Лапа представил отчет за 2017 г. Так, согласно официальным данным, в 67% случаев потребители обращаются с жалобами на неудовлетворительное качество непродовольственных товаров и услуг жилищно-коммунального сектора.

Главным видом нарушений стало отсутствие информации о продукции – 75%, и реализация продукции, срок годности которой истек – 17%.

За нарушение законодательства в сфере защиты потребителей к административной ответственности было привлечено 1376 человек на общую сумму 189 693 грн. Также на 644 субъекты хозяйствования были наложены административно-хозяйственные санкции на сумму свыше 4,29 млн грн.

Больше всего потребительских жалоб удовлетворено в сфере торговли продовольственными товарами – 42,8%, в сфере торговли непродовольственными товарами – 42,4%. В сфере услуг было удовлетворено 33,9% требований.

Также Госпотребслужба проверила 177 АЗС, в 61% случаев были найдены нарушения. При проверке 230 субъектов хозяйствования по поводу соблюдения антитабачного законодательства нарушения были установлены в 7,4% случаев. А при проверках по жалобам в сфере рекламы было исследовано более 12 700 рекламоносителей и выявлено 2019 нарушений.

Ранее сайт "Сегодня" писал, как украинцы, благодаря фокусам с маркировкой товаров, покупают "кота в мешке" вместо продуктов.

Более подробно о том, на то жалуются украинцы читайте в материале сайта "Сегодня": От чего страдают украинские потребители: завышенные цены и просроченный товар