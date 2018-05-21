Главное – не отравиться: как выявить нитраты в ранних овощах и фруктах

Свежестью и запахом весны ранние овощи и первая клубника так и манят покупателей

Клубника размером с яблоко, молодая картошечка калибром один в один. Редис, помидоры, огурцы – прилавки уже ломятся от разнообразия ранних овощей и фруктов, и это только начало. Тут главное – не отравиться.

Где вырастили огурцы, которые якобы из Херсона? Или картошку, которая – написано, что украинская, а на самом деле – пакистанская. Или та же клубника... Почему она большая, но невкусная? Есть ли там нитраты и как их выявить.

Свежестью и запахом весны ранние овощи и первая клубника так и манят покупателей. Истосковавшись по витаминам, мы не жалеем на них денег. Но что на самом деле содержат дары теплиц?

Какие они, современные приемы выращивания скороспелой продукции? Почему даже на собственных грядках можно получить опасный урожай? И где лучше покупать овощи – в супермаркете, на стихийном рынке или на элитной Бессарабке?

Для экспертизы журналисты решили взять капусту, картошку и клубнику.

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В супермаркете 300 грамм клубники обошлись в 43 гривны. Меньше килограмма молодой картошки – почти в 50. И одна капуста получилась 27 гривен и 15 копеек.

А вот на стихийном рынке возле метро – продавать овощи при виде камеры наотрез отказались.

Камеры не побоялась только одна продавщица. 54 гривны за 600 грамм клубники. Молодой картошки не оказалось. Капусту купили за 31 гривну.

На Бессарабке 700 грамм херсонской картошки продали со скидкой за 40 гривен. 700 грамм клубники – за 130.

Таким покупателям, как американец Энтони, на Бессарабке всегда рады: он и не думает торговаться. Свежими овощами и фруктами наедается здесь, а консервированные повезет за океан.

Украинские продукты вкуснее, потому что натуральные, считает американец. Журналисты и сами в это поверили: ведь продавцы показали лабораторные заключения.

Дорого, как на Бессарабке – о ценах на этом старейшем рынке в центре столицы даже сочинили поговорку. Сюда захаживают за вкусненьким известные политики, иностранцы, звезды шоу-бизнеса. За продукцией для vip-клиентов должен быть строжайший контроль. Интересно, что покажет экспертиза?

"Укрметртестстандарт" проводит одни из самых точных исследований в Украине. Капуста, картошка, клубника – уже не просто продукты, а по-научному "образцы".

Овощи и клубнику измельчают, добавляют реактив и погружают в раствор электроды. Содержание нитратов рассчитывают по формуле. Анализ не сложный. Но где гарантия, что в лабораториях при рынках его проводят так же тщательно?

Выявит ли погрешности в заключениях коллег "Укрметртестстандарт"? Пока готовятся результаты, мы решили спросить у самих агрономов: сколько химии нужно, чтобы поскорее получить урожай?

В крупнейшем тепличном хозяйстве в Киевской области в Калиновке выращивают красивейшие помидоры и с минимальным содержанием нитратов – оказывается можно и так. Все благодаря голландской технологии.

Вместо земли – минеральная вата. Капельным орошением в нее вносят питательные вещества – азот, фосфор, калий. Их доза зависит от погоды.

Когда растения выращивают на открытом грунте, не допустить переизбытка питательных веществ сложнее. Даже безобидный перегной может напичкать плоды нитратами.

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За продукцию этого комбината часто выдают другие помидоры и огурцы. Так что найти "правильные" овощи на прилавках – тот еще квест. Тем временем, "Укрметртестстандарт" уже готов объявить результаты. Напомним, журналисты сдали на проверку капусту, картошку и клубнику, которые купили в супермаркете, возле метро и на Бессарабке.

Больше всего нитратов обнаружили в клубнике со стихийного рынка. И хотя в Украине нет нормы на эту ягоду, российскую – 100 миллиграмм на килограмм – она превысила. А что показала картошка? Не более 250 миллиграмм на килограмм обнаружили 90 и 173 – все в пределах нормы.

А вот результаты экспертизы капусты очень удивили: правильной оказалась только купленная возле метро.

Даже на дорогом рынке или в супермаркете есть риск купить продукцию с превышением концентрации нитратов. Ее можно уменьшить, если подержать овощи в теплой воде. Но на всякий случай, первые дары теплиц лучше есть понемногу.

Ранее сообщалось, что в Украине рухнули цены на раннюю клубнику и черешню. На оптовых рынках Западной Украины цены на эти ягоды снижаются каждый день. За неделю их стоимость упала минимум в два раза. Об этом свидетельствую данные мониторинга, проведенного аналитиками "Инфо-Шувар". По данным специалистов, клубника и черешня уже стоят в 1,5 раза дешевле, чем год назад.

Напомним, кроме фруктов и ягод в Украине в начале мая зафиксировано снижение цен на часть продуктов, входящих в потребительскую корзину. Впрочем, снижения цен на овощи эксперты не ждут еще месяц-полтора – пока в продажу не поступит новый урожай корнеплодов.