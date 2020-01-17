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Главные изменения законопроекта "О труде": можно не работать "от звонка до звонка" и нельзя уволить за пьянство

17 января, 06:00

Александр Панченко

Работнику будут платить по факту и могут без его согласия перевести на другую работу и уволить в течение дня

Полюбите рутину на работе

Полюбите рутину на работе / Фото: stocksnap.io

В трудовые отношения между работодателями и наемными работниками вскоре могут быть внесены изменения. В Верховную Раду в первой декаде января был внесен подготовленный правительством законопроект "О труде". Сайт "Сегодня" напомнит главные новшества законопроекта:

Прием на работу

  • Подробный письменный договор между работником и работодателем становится обязательным и является основным документом при решении трудовых споров. Сейчас указано, что такой договор заключается, "как правило".
  • В договор работник имеет право внести индивидуальные предложения по штрафам и компенсациям за нарушение работодателем условий договора (например, задержка зарплаты). Но только при обоюдном согласии сторон.
  • Стало больше разновидностей трудовых договоров. Смысл их в том, что работнику идет страховой стаж, необходимый для пенсии.

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Новые виды трудовых договоров

  • Срочный – может быть заключен на срок не более 5 лет. Его должны заключать с работниками ряда профессий: преподавателями, артистами, журналистами, спортсменами, а также с руководителями. Это позволяет без нарушения закона уволить, например, состарившегося артиста или "выгоревшего" журналиста. Сейчас такого ограничения нет.
  • Краткосрочный – на срок до двух месяцев – на время отсутствия постоянного работника;
  • Сезонный – для выполнения сельхозработ, в сфере туризма, услуг.
  • С нефиксированным временем работы (легальный фриланс). Сейчас его аналог – договор подряда с актом приемки на каждую выполненную работу. Таких договоров не может быть более 10% от общего количества.
  • Ученический – для студентов вузов и колледжей, позволяет легально совмещать работу и учебу.
  • С домашним работником – позволяет легально нанять няню, кухарку, домработницу и т.д.

Гибкий график и другое

  • Отменена необходимость получения согласия работника на его перевод на временную или постоянную работу на том предприятии, где он работает, либо на другое предприятие, в другую местность.
  • Испытательный срок зафиксирован не более 3 месяцев. Сейчас 1 месяц для рабочих профессий, до 3 месяцев для специалистов и до 6 месяцев – для руководителей.
  • Запрещается любая дискриминация в сфере трудовых отношений в зависимости от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, сексуальной ориентации, происхождения, возраста, состояния здоровья и т. д. Запрещается любое предвзятое отношение в сфере труда и моббинг (травля), неодинаковая оплата труда за аналогичную работу. Эти положения есть и в действующем законодательстве, но расширены, например, в части моббинга, состояния здоровья.
  • Трудовые книжки переводятся в электронную форму.
  • Отпуск за свой счет увеличен с 15 до 30 календарных дней.
  • График работы: в пределах 40-часовой рабочей недели возможно установление гибкого графика и удаленной работы. Сейчас это не урегулировано.

Оплата труда и увольнение

  • Установлена доплата за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях труда – не менее 4% от зарплаты.
  • Отменена натуральная оплата труда по решению работодателя (зерном, сахаром и т. д.), только деньгами.
  • Вводятся различные сроки предупреждения о будущем увольнении: для отработавшего меньше 6 месяцев – за 15 дней, год и более – за 30 дней, 5 лет и более – 60 дней, свыше 10 лет – 90 дней.
  • Работника можно уволить немедленно, без его согласия, но оплатив ему двойную зарплату, например, не за два месяца, а за четыре месяца вперед. Сейчас такой нормы нет.
  • Работника можно уволить без его согласия, если он болеет не только 120 дней подряд, но и свыше 150 календарных дней в течение года. А также если он 10 дней не был на работе и неизвестно где он, а связи с ним нет. Сейчас надо дождаться выхода на работу либо выяснить, что работник, например, умер.
  • Работник может потребовать увольнения по срочному трудовому договору, если работодатель не выполняет условия договора: не платит зарплату, не обеспечивает работой. Но при этом обязан подать доказательства.
  • Исключены такие статьи как увольнение за прогул, появление в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотиков, воровство. Это расценивается как нарушение трудового договора и в нем это должно быть указано.

О том, какие изменения ждут украинцев, работающих по найму, также смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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