Главные народные праздники 90-х глазами "Сегодня": спецпроект ко Дню Независимости

К празднику вспомним гулянья: новогодние, цыганские и, конечно, парады

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28 лет назад Украина стала независимой. Страна менялась. А вокруг менялся весь мир. Космополитизм размывал традиции, технологии готовились к рывку. А новости "Сегодня" все это освещали. Сейчас мы оцифровываем архивы. Давайте вспоминать вместе! Как гривня меняла купонокарбованцы, а потом доллар долго был по пять, и казалось, что вот она — стабильность. Как за модными шмотками мы ходили на стихийные рынки, а за новинками музыки и киноиндустрии — на "развалы".

Нашли повод. В 1997-м впервые праздновали День Конституции, которую приняли годом ранее. Коммунисты "отметили" митингом / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Гуляй, цыган! В сентябре 2000-го на киевской Оболони разбили шатры и зажгли костры — отгремел фестиваль цыганской музыки / Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Верхом. Данных об украденных конях на фесте цыган не поступало / Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

У-у-ух! Военные парады на День Независимости были не во все годы. Это 1998-й, ракетный комплекс "Точка-У" / Фото: Григорий Салай, Сегодня

День Киева, 1995. Представили и освятили новые герб и флаг / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Неожиданное сочетание. Писанка на Новый год / Фото: Александр Яремчук, Сегодня Реклама

В лесу родилась. Кто-то скажет, что зимы раньше были снежнее, а елки — зеленее. Но уж точно натуральные красавицы были популярнее / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Шагом марш! Парад 1998 года стал вторым в нашей истории после 1994-го. Военные, которые прошли по Крещатику, получили нагрудные знаки участников / Фото: Григорий Салай, Сегодня

"Козацькому роду нема переводу". В шествиях ко Дню Независимости принимали участие и артисты в традиционных украинских костюмах разных регионов страны / Фото: Григорий Салай, Сегодня В тренде "Эспаньол" – "Заря": видео голов и обзор матча раунда плей-офф Лиги Европы

Парад принимали. Спикер Ткаченко, президент Кучма, министр обороны Кузьмук, премьер Пустовойтенко. 1998 / Фото: Григорий Салай, Сегодня

Бодрость духа. В 1997 году пробег на День Независимости возглавили спортсмены-колясочники / Фото: Григорий Салай, Сегодня

Это еще цветочки! Фестивали цветов на Певческом поле в Киеве стали очень популярны еще в середине 1990-х / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

С Майдана на Бессарабку. Дом Профсоюзов еще несгоревший и с серпасто-молотастой символикой / Фото: Григорий Салай, Сегодня

День Победы. Ветераны всегда были в почете. А вот георгиевская ленточка еще не была дискредитирована / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Под крылом самолета. Авиашоу на столичной "Чайке" в 1998-м. Зрители в восторге... Через четыре года шоу во Львове закончилось трагедией — самолет упал, 77 жертв / Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

И Ленин такой молодой! Годовщина октябрьских событий и споры, споры... / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Отметим, праздник впервые за последние годы обойдется без традиционного военного парада – вместо него пройдет Марш Достоинства и народный Марш Защитников.

Также напомним, что ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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