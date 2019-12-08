5 главных побед: чего удалось добиться за 5 лет переговоров по Донбассу

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"Нормандский формат" появился на свет 6 июня 2014 года, когда пятый президент Петр Порошенко при посредничестве канцлера Германии Ангелы Меркель и тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда впервые встретился с Владимиром Путиным во французском городке Бенувиль на берегу Ла-Манша. За пять лет существования этой переговорной площадки "четверка" встречалась ровно четырежды : собственно в Бенувиле, Милане, Минске и три года назад в Берлине.

Какие были реальные достижения встреч в "Нормандском формате" и других переговоров по Донбассу, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Сентябрьское перемирие

Первое Минское соглашение, подписанное 5 сентября 2014 года, стало первой дипломатической победой Украины в войне на востоке и открыло дорогу к "Нормандскому формату". Встреча в минском "Президент-отеле" помогла остановить вторжение российской регулярной армии в 2014 году. Перемирие на Донбассе в рамках Минска-1 продолжалось до января 2015 года, после чего на востоке опять возобновились тяжелые бои, закончившиеся отступлением украинской армии из Дебальцево и заключением Минска-2.

Но уже 26 августа 2015-го в Минске была достигнута договоренность об обеспечении устойчивого прекращения огня в первую неделю осени.

"По состоянию на 11.00 1 сентября 2015 года обе стороны полностью соблюдают режим прекращения огня. Эту информацию подтверждают доклады офицеров из Совместного центра по контролю и координации", – написала на своей странице в Facebook Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в Контактной группе, второго президента Украины Леонида Кучмы.

К концу месяца миссия ОБСЕ подтвердила три недели тишины.

"В Донецком регионе ситуация вокруг Горловки остается напряженной. Но даже в Донецком аэропорту на этой неделе количество обстрелов существенно снизилось. В Луганском регионе мы вообще не наблюдали использование тяжелого оружия, и были дни, когда вообще не нарушался режим тишины. А в понедельник режим тишины не нарушался нигде", – процитировали УНИАН слова тогдашней главы ОБСЕ Александра Хуга от 24 сентября 2015-го.

Политтехнолог Тарас Березовец, комментируя будущее Донбасса, отметил, что затишье было связано с визитом Путина на Генассамблею ООН, которая открылась 15 сентября в Нью-Йорке.

"Путин желает выступать на Генассамблее ООН не под канонады пушек на Донбассе, а как человек, который влияет на глобальную политику наравне с США", — отметил Березовец.

Сирийский конфликт, в который ввязалась Россия, — вторая причина прекращения огня на Востоке.

"Очень трудно воевать на два фронта, и активизировать свои действия в Сирии и на Донбассе одновременно", — отмечал военный эксперт Антон Михненко.

Расширенная мониторинговая комиссия ОБСЕ

Специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ начала работу в зоне боевых действий на востоке Украины 21 марта 2014-го.

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2 апреля 2014 года украинскую миссию возглавил Эртугрул Апакан, который ранее занимал пост постоянного представителя Турции при Организации Объединенных Наций (2009–2012) и заместителя министра иностранных дел Турции (2006–2009). Руководить украинской миссией его назначил тогдашний руководитель ОБСЕ с 2011 года Ламберто Заньер.

Пункт "Постоянный мониторинг ОБСЕ на границах" содержался еще в первом варианте Минских соглашений, но несмотря на все просьбы расширить объем миссии, Россия согласилась только на ограниченный вариант, который не мог контролировать границу целиком. По словам бывшего руководителя миссии ОБСЕ в Ростовской области Поля Пикара (покинул Наблюдательную миссию в августе 2015 года), группа состояла всего лишь из четырех наблюдателей и трех членов административного персонала.

Но в результате Второго минского соглашения, когда члена "Нормандской четверки" провели за столом переговоров долгие 16 часов, Украина смогла одержать маленькую победу на дипломатическом фронте. Отныне ситуацию на Донбассе мониторила расширенная миссия ОБСЕ : до 100 наблюдателей разместилось в Херсоне, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Донецке, Днепропетровске, Черновцах и Луганске.

Обмен пленными-2017

Под самый Новый год, 27 декабря в Украине произошло радостное событие и одна из главных побед, достигнутых нашей страной в результате Минских соглашений – крупнейший за время войны на Донбассе обмен пленными с боевиками так называемых "ЛНР-ДНР".

Изначально планировалось, что Украина выдаст боевикам 306 человек и заберет 74. Однако финальные цифры оказались немного другими – Украина вызволила из плена боевиков 73-х человек (еще одна женщина была освобождена, но по семейным обстоятельствам осталась в оккупированном Донецке), а вот к боевикам отправились 233 человека. Все дело в том, что некоторые лица из первоначального списка были либо ранее освобождены из мест содержания, а другие (таких почти три десятка) отказались возвращаться в ОРДЛО.

Встреча освобожденных украинцев превратилась в настоящее торжество – их встретили на Донбассе, приветствовали в Харькове и в Киеве. Бывших узников боевиков встречал лично президент Украины Петр Порошенко.

Обмен пленными-2019

Следующий обмен формате "35 на 35" состоялся 7 сентября 2019 года. В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

В Украину наконец-то смогли вернуться 24 моряка, которых российские спецслужбы захватили в ноябре прошлого года во время Керченского кризиса, а также 11 политзаключенных – среди них Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Павел Гриб и Олег Сенцов, который за пять лет в российской тюрьме стал символом борьбы за свободу.

Обмен горячо приветствовали главы МИД Канады, Австрии, Италии, Литвы, Чехии, Эстонии, Польши, Словакии, Турции и Беларуси, а также лидеры многих государств и всемирных организаций. Так, президент США Дональд Трамп поздравил с таким решением обе страны.

"Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру", — отметил лидер США.

А спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер добавил:

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"Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, установления прекращения огня и продвижения к полному выполнению Минских соглашений".

Разведение войск

Проблема разведения войск и прекращения огня существует ровно столько же, сколько и война на Донбассе. План отвода вооружений был согласован Контактной группой еще в июне 2015-го. В сентябре Трехсторонняя контактная группа вроде бы договорилась о том, что разведение пройдет в два этапа. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, сначала предполагалось отвести на 15 км от линии соприкосновения танки, затем артиллерию и потом – минометы.

Процесс отвода техники начался 3 октября 2015 года – предполагалось, что он пройдет в несколько этапов и полностью займет 41 день. В первую очередь предполагалось отвести танки Т-64 и Т-72, противотанковые пушки Д-48 и Д-44 калибра 85 миллиметров и минометы 2Б-9 82-миллиметрового калибра. В свою очередь, миссия ОБСЕ зафиксировала отвод танков боевиками "ЛНР". Но несмотря на все договоренности, боевики так и не прекратили провокаций против украинских военных.

Хрупкое перемирие на Донбассе в ноябре 2015-го регулярно нарушалось снайперскими обстрелами позиций ВСУ в районе населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Зайцево и Счастье, а также перебросками тяжелой техники террористов. В ОБСЕ были вынуждены констатировать, что отвод вооружения так и не состоялся.

Разведение в Петровском и Золотом, следующих двух пилотных точках после Станицы Луганской, должно было начаться еще 7 октября. Но для отвода было необходимо, чтобы прекращение огня соблюдалось минимум 7 дней – это обязательное условие по рамочному соглашению, подписанному всеми участниками Контактной группы еще в 2016-м.

Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге мирный процесс в который раз оказался сорванным. Между тем разведение сил и средств в Петровском и Золотом Кремль называл условием для встречи в "нормандском формате".

26 октября Золотое посетил президент Украины Владимир Зеленский.

"В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск", – сообщили в пресс-службе главы государства на следующий день, 27 октября.

Остальное, как говорится, было делом техники. Несмотря на то что 28 октября боевики в 5-километровой зоне возле участка разведения Золотое-4 пять раз устраивали пальбу из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия, 29 октября в 11:00 по киевскому времени министр иностранных дел Вадим Пристайко в Мариуполе перед началом инвест-форума заявил журналистам, что в поселке Золотом началось разведение сил.

Напомним, что 9 декабря в Париже, в Елисейском дворце состоится очередной саммит в "нормандском формате".

"В нем примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский", – уточняется в сообщении администрации французского лидера.

Это будет первая встреча нынешнего главы украинского государства с главами других стран-участниц "нормандской четверки".

Напомним, корреспонденты "Сегодня" также отправились в Париж, где будут освещать "нормандскую встречу" и оперативно знакомить читателей с последними новостями.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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