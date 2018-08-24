Возрождение армии, евроинтеграция, безвиз и ProZorro: главные прорывы независимой Украины

24 августа Украина отмечает День Независимости. Сайт "Сегодня" перед праздником опросил отечественных деятелей из разных отраслей – культуры, политики, бизнеса – об успехах, которых добилась Украина за 27 лет и о главных прорывах нашей страны.

"Самый большой прорыв Украины – формирование нации"

Ирина Бекешкина социолог и Директор фонда Демократические инициативы Сейчас украинцы ценят Независимость больше, чем во все предыдущие годы. И при этом это дорого стоит. Одно дело – голосование в 1991 году, когда были иллюзии, чаяния и надежды. Я очень хорошо помню лейтмотив агитационных кампаний: "Кто съел наше сало". То есть, считалось, что если мы будем есть свое сало, то будем жить прекрасно. Совсем другое дело, что мы прошли и что переживаем сейчас – страшные 90-е, война. При всем этом украинцы ценят Независимость. Сейчас особенно интенсивно происходит формирование украинской нации. По социологическим показателям растет украинская идентификация граждан. Растут гордость за гражданство и чувство патриотизма. Из позитивных перемен можно назвать рост активности гражданского общества и то, что украинцы определились со своими внешнеполитическими ориентациями. Мы идем в Европу. Да, есть и те, кто поддерживает восточный вектор движения, но он после агрессии России не соотносим с западным. Еще существенно изменилось отношение к НАТО, потому что все эти годы большинство украинцев считали, что Украина должна быть нейтральной – сейчас такого нет. Самый большой прорыв Украины – формирование нации и определенность с внешнеполитической ориентацией.

"Мне нравится, что молодое поколение уже не понимает, что такое советская жизнь"

Андрей Курков писатель Украина за годы независимости сделала два прорыва: возрождение армии и безвизовый режим. Это дает Украине шанс стать по-настоящему независимым европейским государством, чтобы не оборачиваться на восточного соседа и не бояться удара в спину. Мне нравится, что молодое поколение уже вообще не понимает, что такое советская жизнь и что такое так называемые советские принципы и правила морали. Мне нравится, что Украина стала более открытой к Европе и что теперь можно путешествовать без виз. И то, что демократия улицы оказалась крепче, сильнее и динамичнее, чем демократия власти. Теперь в принципе улица, народ заставляет власть ускорить шаг, чтобы быстрее развиваться в направлении европеизации, борьбы с коррупцией, развития экономики и других сфер.

"В Украине есть огромный потенциал, который начинает воплощаться в реальность"

Дмитрий Ливч проектный менеджер Easy Business На самом деле, направлений, в которых Украина сделала прорыв, достаточно много. Одно из них – реформа государственных закупок ProZorro. Украина является одним из лидеров реформ в этом направлении. Среди важных реформ и валютная либерализация, которая открывает новые возможности для бизнеса. Украина сделала много в направлении дерегуляции и децентрализации. Если сравнивать Украину с балтийскими странами, то мы продвигаемся очень медленно, если сравнивать с Беларусью, Россией и Молдовой, то Украина продвинулась дальше. Очень важным был выбор европейского вектора. Присоединение к зоне свободной торговли открыло для украинских компаний рынок стран ЕС. В инвестиционном климате также есть конкурентные преимущества перед другими постсоветскими странами. У Украины значительный потенциал. За последние года у нас выделились секторы, которые являются драйверами для экономики. Это агросектор, который создает около 15% ВВП, это ІТ и электронная коммерция. Украинские ІТ-специалисты сейчас одни из самых конкурентоспособных в мире. Также это сектор возобновляемой энергетики, который тоже развивается. Это позитивные изменения в направлении государственного и частного партнерства в инфраструктурных проектах. В Украине есть огромный потенциал, который начинает воплощаться в реальность. Но, опять же, нужно стремиться к лучшему в экономическом развитии. Украине нужны структурные реформы, которые позволят экономике расти на 7-10% в год. Драйвером такого роста могут стать реформы по созданию земельного рынка.

" Иностранцы четко отличают Украину от других постсоветских стран"

Владимир Царук директор "Центра развития туризма в Украине" Наш большой прорыв – это безвиз. За время независимости Украина стала более узнаваемой в мире, тогда как в начале 90-х иностранцы не различали, где Россия, где Украина, Беларусь или Казахстан – эти страны воспринимались как "где-то в Советском Союзе". Сейчас иностранцы четко отличают Украину от других постсоветских стран. К нам ездит больше иностранных туристов, в страну вошли лоукосты, что очень важно. Развивается инфраструктура, стало больше прямых связей с другими странами через авиа- и железнодорожное сообщение. Украинцы стали мобильней и могут добраться в любую точку Европы или Азии.

"Теперь к нам все чаще заглядывают приличные западные компании, дорожащие своей репутацией"

Денис Малюська заместитель председателя Офиса эффективного регулирования BRDO/World Bank Group За время независимости главным достижением в регулировании бизнеса стало то, что практически любую предпринимательскую деятельность в Украине уже можно вести "по белому" – без взяток, с получением всех разрешений и с соблюдением всех требований закона. Теперь каждый бизнесмен решает самостоятельно: вести бизнес по-честному (хотя это и будет дороже), или играть не по правилам. Те, кто играет не по правилам, по-прежнему получают краткосрочное конкурентное преимущество (за взятки на их беспредельничанье могут закрыть глаза), но при этом несут большие риски (когда глаза все-таки не закрывают). Как следствие – "серый" бизнес проиграет в долгосрочной перспективе. Потому если раньше в Украину из иностранных инвесторов могли зайти только бизнесы, имеющие опыт работы в джунглях пост-совка с его обязательными "откатами" и "решением вопросов", то теперь к нам все чаще заглядывают приличные западные компании, дорожащие своей репутацией. Или другая иллюстрация – возьмем рейтинг Doing Business, который измеряет бизнес-климат в 190 странах. По данным Группы Мирового банка, составляющей рейтинг, начиная с 2009 года по скорости роста показателей, мы – вторые в мире, а это очень неплохой результат.

"Мы не можем позволить себе терять много времени"

Яника Мерило советник министра инфраструктуры, заместитель мэра Днепра Самое большое достижение — это свое независимое государство и невероятная сила наших людей, от Майдана до волонтерских движений. Конечно, всегда будут те, кто не видит изменений, но после Майдана Украина значительно продвинулась вперед. Наша страна за несколько лет во время войны создала сильную армию и проводит комплексные реформы: полиции, системы образования и медицины. Хотя войну используют как предлог не проводить некоторые реформы. Также реально ощутимые изменения — это децентрализация и создание фундамента для открытости государства благодаря ProZorro, Е-data, открытым бюджетам и данным. А в сфере электронного правительства даже президент Эстонии ставила Украину в пример. Начало положено, много работы впереди, но я искренне верю, что вместе у нас все получится. Важно целенаправленно и систематично идти дальше, не отвлекаясь на выборы, а продолжая работать. Мы не можем позволить себе терять много времени.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" подготовил большой спецпроект, пообщавшись с украинцами, которые живут за рубежом и шлют поздравления своей Родине.

Также мы рассказывали о том, какие улицы в Киеве перекроют в связи с празднованием Дня Независимости и как будет работать столичное метро.