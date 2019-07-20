Главные тренды бизнеса в мире: от VR-массажа до умного тату

Компании интересуются ДНК, биокирпичами, аэротакси и ИИ

Современные предприниматели развивают бизнес креативно, чтобы привлечь новых клиентов. Скоро человечеству станут доступны воздушное такси, роботизированные повара и их помощники — 3D-принтеры, дроны-почтальоны, а также юристы с функционалом искусственного интеллекта. Но это не значит, что будущее через 5—10 лет должно выглядеть именно так. Ведь ученые постоянно предлагают гениальные, а порой и парадоксальные идеи, которые потом с энтузиазмом подхватывают инвесторы и стартаперы.

"Взять, к примеру, возможности 3D-печати. Все начиналось с брелоков. А сейчас можно напечатать дома, одежду, органы людей. И это не предел", — говорит экономист Андрей Забловский.

"Сегодня" выяснили, какими идеями нынче полнится мир — от VR-массажа до умного тату.

Айти-мозги влияют на учебу и право

Искусственный интеллект (ИИ) и нейросети радикально преобразовывают все сектора обычной жизни — образование, юриспруденцию, транспорт, страхование. Так давайте разберемся, помогает или мешает ИИ развитию человечества.

Развитие

Эксперты уверены, что машинное обучение поможет поднять медицину на новый уровень. Сейчас алгоритмы часто используются для диагностики заболеваний, и популяризация мобильных устройств способствует ускорению этих процессов.

Изменит ИИ и сферу права. Все потому, что часто для людей юрконсультации — дорогое удовольствие. Решением проблемы станут ИИ-юристы, своего рода юридические боты — они смогут вести онлайн-диалог с клиентами, предоставляя консультации по самым распространенным случаям.

Повлияли айти-мозги и на образование. Здесь компании активно используют алгоритмы в процессе обучения, что позволяет обеспечивать индивидуальный подход к клиентам. Помимо этого, системы ИИ активно внедряются в школах и вузах: виртуальные преподаватели могут читать уроки и лекции, отвечать на вопросы и даже шутить.

Дело

Сейчас алгоритмы очень быстро анализируют большие массивы данных, что идеально подходит для страховиков. Компании используют ИИ для отслеживания состояния здоровья клиентов или анализа манеры их вождения. Умнеет нынче и биржевая торговля. Здесь алгоритмы помогают найти закономерности в потоках данных с целью прогнозирования взлетов-падений курсов акций. Модернизирует ИИ и сектор нефтегаза: тут может быть полезен робот, который обнаруживает новые месторождения нефти и устраняет ее утечки в океан.

Финансы

Эксперты насторожены: первыми из-за появления беспилотников лишатся работы водители. И чтобы не сидеть без работы, стоит задуматься, чем заниматься в будущем — например, применить знания об улицах родного города в сфере туризма в качестве гида.

Стать безработными могут и официанты: голосовые помощники уже сменяют людей в ресторанах при приеме заказов у окошек для автомобилистов. Поэтому специалистам ресторанов полезно подумать о получении допспециальности

— например, научиться профессионально готовить.

Искусственные извилины. Помощники заполонят кафе и школы

Услуга: массаж в VR-салоне

В американском Лос-Анджелесе открылся массажный центр с возможностями виртуальной реальности (VR). Посетители салона могут переместиться в одну из десяти локаций, включая морское побережье, сауну и уголок сада с прудом.

Звуковые и зрительные ощущения дополнены специально подобранными ароматами. Сама процедура массажа в салоне, конечно, не виртуальная — тут клиентам помогает автоматизированное кресло. Авторы идеи считают, что для многих американцев такой способ отдыха станет возможностью ненадолго скрыться от шума и суеты мегаполиса.

Умное тату для сердца и очки с автофокусом

В Стэнфордском университете разработали умные очки с автофокусом. Это устройство позволит лечить возрастные изменения зрения.

В очках имеются автофокальные линзы, наполненные жидкостью, которые напоминают настоящий хрусталик. При необходимости они меняют форму, утолщаясь или утончаясь. В очки также встроены датчики слежения за глазами, которые определяют, куда смотрит человек и точное расстояние до него. Испытания с участием 56 человек подтвердили эффективность умных очков.

А исследователи из Техасского университета создали гибкую электронную татуировку, которая заменит электрокардиографию. Этот прибор можно носить нескольких дней, чтобы собрать больше данных о здоровье сердца. Как отмечают ученые, устройство создано на основе графена и пьезоэлектрического полимера поливинилиденфторида, поэтому генерирует электричество в ответ на механическое воздействие. Для анализа состояния сердца "электротату" использует два подхода — электрокардиографию (регистрирует уровни электрической активности при ударах) и сейсмокардиографию (улавливает вибрации грудной клетки при сердцебиении). Для управления и хранения собранных данных электротатуировке достаточно смартфона.

Здорово и красиво. Устройство собирает все данные на смартфон

Канадские дроны станут почтальонами

В 2024 году, в ходе летних Олимпийских игр, улицы Парижа заполонят беспилотники. Аэротакси от Airbus будут доставлять гостей столицы из аэропорта им. Шарля де Голля в центр города. Ожидается, что воздушные рейсы будут осуществляться каждые шесть минут, а время поездки будет значительно короче, нежели часовой путь на автобусе.

"К концу 2019-го чиновники должны выбрать место для посадочной площадки в Париже. Строительство займет 18 месяцев", — уточняют в Airbus.

А в Канаде активно занялись развитием индустрии беспилотной авиапочты. В частности, компании Drone Delivery Canada и Air Canada планируют продавать услуги доставки почты дронами и уже согласовывают маршруты. Беспилотники смогут летать по 150 тыс. маршрутов в пределах страны. В авиапарке имеется несколько моделей дронов, которые поднимают от 4,5 до 180 кг. Появление новой услуги поможет прежде всего жителям северных регионов Канады, где трудности с доставкой продуктов и медикаментов являются привычным делом.

Ресторан приготовит клиентам ДНК-суши

Японская студия концептуального дизайна Open Meals запускает необычный стартап — ресторан индивидуальной кухни Sushi Singularity. Здесь клиентам предложат суши на основе их... ДНК! Для этого человек должен будет зарезервировать столик примерно за 2 недели до ужина. После клиент получит "мини-лабораторию", куда соберет образцы слюны, мочи и фекалий. Эти данные проанализируют специалисты из сферы здравоохранения, благодаря чему можно будет воссоздать уникальный идентификатор здоровья заказчика. Этот метод позволит учесть особенности организма гостя, подобрать необходимые ингредиенты для блюд и напечатать порции на 3D-принтере.

"Гиперсонализация станет обычным явлением для сферы обслуживания будущего: зная особенности работы кишечника, состав микрофлоры и другие показатели, можно составлять индивидуальное меню, восполняющее нехватку тех или иных элементов", — уточняют авторы идеи.

Первый ресторан эксклюзивных суши должен открыться в Токио в 2020 году.

Суперклей из улиток и кирпичи из спецбактерий

Американские и корейские инженеры разработали многоразовый клей. Эту идею подсказали... улитки, слизистый слой которых защищен от пересыхания и позволяет им медленно передвигаться. Данные свойства напомнили ученым полимер полигидроксиэтилметакрилат. Намоченный материал напоминает резину, а когда высыхает — становится жестким. В мокром виде полимер заполняет микротрещины и прилипает к поверхности. Тестирования показали, что клеевая поверхность размером с марку удержит человека!

А ученые американских ВВС пытаются создать биоматериал для строительства авиабаз в горной местности. Для этого ученые предложили смешивать песок и почву с водой и бактериями. По мере роста микроорганизмы производят кристаллы карбоната кальция, связывающие песчинки между собой. Заполнив формы смесью, можно получить пригодные для стройки кирпичи. Возведение первого прототипа площадью 230 кв. м подтвердило жизнеспособность новой технологии.

Разрыв шаблона. Ученый "кормит" бактерии, чтобы укрепить плиту

Входим в век биотехнологий: Иван Никитченко, экономист — о заработке на покемономании

Мир входит в век биоэкономики, говорят эксперты. И это открывает перед людьми огромные возможности — от программирования биомолекул и создания функциональных продуктов питания до выращивания человеческих органов. О том, как биотехнологии изменят нашу повседневную жизнь, рассказывает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

По оценкам исследовательской компании Grand View Research, в ближайшие годы мировой рынок биотехнологий вырастет в два раза, и вырастет с 400 долларов млрд в 2018 году до 727,1 млрд долларов уже к 2025-му.

"Сегодня 90% всех биотехнологических продуктов в мире относится к медицине и здравоохранению — разработка новых лекарств и вакцин, молекулярная диагностика, клеточные технологии, редактирование человеческого генома, выращивание тканей и органов человека, внедрение биополимеров, совместимых с клетками организма, синтетическая биология", — поясняет Забловский.

При этом самым объемный рынок биотехнологий, как и фармацевтики, находится в США. Здесь создается половина мирового объема биопродукции для здравоохранения. Высокие показатели демонстрирует и ЕС. Новой "точкой роста" становится Китай.

"По оценкам инвестбанка Chanson & Co, китайцы озабочены состоянием здоровья, а население страны определяет огромную емкость рынка товаров в сфере здравоохранения. Биотехнологии определены правительством Китая как одно из семи ключевых направлений развития страны. Поэтому государство ежегодно инвестирует 40 млрд долларов в биотехнологии", — уточняет Забловский.

В целом, в современном BIoTech выделяют такие основные направления: "красный" биотех (биофармацевтика), "белый" биотех (промышленные технологии и биоэнергетика), "зеленый" биотех (агробиотехнологии) и "серый" биотех (охрана окружающей среды). Некоторые специалисты добавляют сюда "голубой" биотех и относят туда все технологии, которые связаны с водой".

Несмотря на неразвитость биотех-рынка в Украине, есть ряд перспективных отечественных стартапов, которые заинтересовали глобальных игроков, а также имеют работающие бизнес-модели.

Интересным проектом в частности можно считать стартап DeepTrait, который разрабатывает инструменты для анализа генома при помощи ИИ. Вот как компания описывает свои разработки:

"Новый метод позволит уменьшить роль человеческой интуиции и квалификации, удачи и случая. Он основан на анализе больших объемов секвенированных геномов. Технология DeepTrait работает с "сырым" геномом непосредственно на уровне нуклеотидов и может извлекать новые значимые участки в сотни раз быстрее и дешевле, чем это делается сегодня".

Стартап основали в 2018-м украинцы Сергей Шельпук и Руслана Радчук, компания зарегистрирована в Польше.

Высоким потенциалом роста обладает компания Kwambio, которая совместно с фондом WeFund Ventures недавно представила биотехнологический проект ADAM. Он использует новые материалы в 3D-печати органический костей, которые необходимы тысячам людей для пересадки.

"Kwambio с партнерами разработали два новых биоматериала для печати костей — керамическое биостекло и модифицированный биополимер. Пока речь идет о печати костных имплантов, но скоро разработчики собираются печатать мягкие ткани, сосуды и внутренние органы. Материалы успешно протестировали в Швеции, сейчас они проходят доклинические исследования в Украине", — говорит Забловский.

Указанный проект также планирует разработать атлас тела — сервис для создания трехмерной модели организма с использованием файлов КТ и МРТ. Платформа даст быстрый доступ к данным тела человека и позволит распечатать необходимую кость или орган для пациента прямо в больнице. Остается добавить, Kwambio был создан в 2015-м. Офисы представлены в Одессе, Лондоне и Нью-Йорке. Компания сотрудничала с Tesla и NASA. А сейчас в списке клиентов заявлены General Electric, Airbus.

Стоит внимания и Myhelix — украинский биотехнологический стартап, основанный в 2016-м учеными-генетиками Дарьей Лосевой, Русланой Шадриной и их коллегами. Компания разрабатывает персональные рекомендации по питанию и образу жизни для клиентов, основываясь на анализе результатов ДНК-теста. Сам анализ ДНК проводит спецлаборатория.

Биотех. Скоро будем редактировать гены и печатать органы людей

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Украине планируют использовать отходы при строительстве автодорог. Зола со шлаками могут заменить песок и щебень в строительстве дорог.

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