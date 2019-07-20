Главные тренды бизнеса в мире: от VR-массажа до умного тату
Компании интересуются ДНК, биокирпичами, аэротакси и ИИ
Современные предприниматели развивают бизнес креативно, чтобы привлечь новых клиентов. Скоро человечеству станут доступны воздушное такси, роботизированные повара и их помощники — 3D-принтеры, дроны-почтальоны, а также юристы с функционалом искусственного интеллекта. Но это не значит, что будущее через 5—10 лет должно выглядеть именно так. Ведь ученые постоянно предлагают гениальные, а порой и парадоксальные идеи, которые потом с энтузиазмом подхватывают инвесторы и стартаперы.
"Взять, к примеру, возможности 3D-печати. Все начиналось с брелоков. А сейчас можно напечатать дома, одежду, органы людей. И это не предел", — говорит экономист Андрей Забловский.
"Сегодня" выяснили, какими идеями нынче полнится мир — от VR-массажа до умного тату.
Айти-мозги влияют на учебу и право
Искусственный интеллект (ИИ) и нейросети радикально преобразовывают все сектора обычной жизни — образование, юриспруденцию, транспорт, страхование. Так давайте разберемся, помогает или мешает ИИ развитию человечества.
- Развитие
Эксперты уверены, что машинное обучение поможет поднять медицину на новый уровень. Сейчас алгоритмы часто используются для диагностики заболеваний, и популяризация мобильных устройств способствует ускорению этих процессов.
Изменит ИИ и сферу права. Все потому, что часто для людей юрконсультации — дорогое удовольствие. Решением проблемы станут ИИ-юристы, своего рода юридические боты — они смогут вести онлайн-диалог с клиентами, предоставляя консультации по самым распространенным случаям.
Повлияли айти-мозги и на образование. Здесь компании активно используют алгоритмы в процессе обучения, что позволяет обеспечивать индивидуальный подход к клиентам. Помимо этого, системы ИИ активно внедряются в школах и вузах: виртуальные преподаватели могут читать уроки и лекции, отвечать на вопросы и даже шутить.
- Дело
Сейчас алгоритмы очень быстро анализируют большие массивы данных, что идеально подходит для страховиков. Компании используют ИИ для отслеживания состояния здоровья клиентов или анализа манеры их вождения. Умнеет нынче и биржевая торговля. Здесь алгоритмы помогают найти закономерности в потоках данных с целью прогнозирования взлетов-падений курсов акций. Модернизирует ИИ и сектор нефтегаза: тут может быть полезен робот, который обнаруживает новые месторождения нефти и устраняет ее утечки в океан.
- Финансы
Эксперты насторожены: первыми из-за появления беспилотников лишатся работы водители. И чтобы не сидеть без работы, стоит задуматься, чем заниматься в будущем — например, применить знания об улицах родного города в сфере туризма в качестве гида.
Стать безработными могут и официанты: голосовые помощники уже сменяют людей в ресторанах при приеме заказов у окошек для автомобилистов. Поэтому специалистам ресторанов полезно подумать о получении допспециальности
— например, научиться профессионально готовить.
Услуга: массаж в VR-салоне
В американском Лос-Анджелесе открылся массажный центр с возможностями виртуальной реальности (VR). Посетители салона могут переместиться в одну из десяти локаций, включая морское побережье, сауну и уголок сада с прудом.
Звуковые и зрительные ощущения дополнены специально подобранными ароматами. Сама процедура массажа в салоне, конечно, не виртуальная — тут клиентам помогает автоматизированное кресло. Авторы идеи считают, что для многих американцев такой способ отдыха станет возможностью ненадолго скрыться от шума и суеты мегаполиса.
Умное тату для сердца и очки с автофокусом
В Стэнфордском университете разработали умные очки с автофокусом. Это устройство позволит лечить возрастные изменения зрения.
В очках имеются автофокальные линзы, наполненные жидкостью, которые напоминают настоящий хрусталик. При необходимости они меняют форму, утолщаясь или утончаясь. В очки также встроены датчики слежения за глазами, которые определяют, куда смотрит человек и точное расстояние до него. Испытания с участием 56 человек подтвердили эффективность умных очков.
А исследователи из Техасского университета создали гибкую электронную татуировку, которая заменит электрокардиографию. Этот прибор можно носить нескольких дней, чтобы собрать больше данных о здоровье сердца. Как отмечают ученые, устройство создано на основе графена и пьезоэлектрического полимера поливинилиденфторида, поэтому генерирует электричество в ответ на механическое воздействие. Для анализа состояния сердца "электротату" использует два подхода — электрокардиографию (регистрирует уровни электрической активности при ударах) и сейсмокардиографию (улавливает вибрации грудной клетки при сердцебиении). Для управления и хранения собранных данных электротатуировке достаточно смартфона.
Канадские дроны станут почтальонами
В 2024 году, в ходе летних Олимпийских игр, улицы Парижа заполонят беспилотники. Аэротакси от Airbus будут доставлять гостей столицы из аэропорта им. Шарля де Голля в центр города. Ожидается, что воздушные рейсы будут осуществляться каждые шесть минут, а время поездки будет значительно короче, нежели часовой путь на автобусе.
"К концу 2019-го чиновники должны выбрать место для посадочной площадки в Париже. Строительство займет 18 месяцев", — уточняют в Airbus.
А в Канаде активно занялись развитием индустрии беспилотной авиапочты. В частности, компании Drone Delivery Canada и Air Canada планируют продавать услуги доставки почты дронами и уже согласовывают маршруты. Беспилотники смогут летать по 150 тыс. маршрутов в пределах страны. В авиапарке имеется несколько моделей дронов, которые поднимают от 4,5 до 180 кг. Появление новой услуги поможет прежде всего жителям северных регионов Канады, где трудности с доставкой продуктов и медикаментов являются привычным делом.
Ресторан приготовит клиентам ДНК-суши
Японская студия концептуального дизайна Open Meals запускает необычный стартап — ресторан индивидуальной кухни Sushi Singularity. Здесь клиентам предложат суши на основе их... ДНК! Для этого человек должен будет зарезервировать столик примерно за 2 недели до ужина. После клиент получит "мини-лабораторию", куда соберет образцы слюны, мочи и фекалий. Эти данные проанализируют специалисты из сферы здравоохранения, благодаря чему можно будет воссоздать уникальный идентификатор здоровья заказчика. Этот метод позволит учесть особенности организма гостя, подобрать необходимые ингредиенты для блюд и напечатать порции на 3D-принтере.
"Гиперсонализация станет обычным явлением для сферы обслуживания будущего: зная особенности работы кишечника, состав микрофлоры и другие показатели, можно составлять индивидуальное меню, восполняющее нехватку тех или иных элементов", — уточняют авторы идеи.
Первый ресторан эксклюзивных суши должен открыться в Токио в 2020 году.
Суперклей из улиток и кирпичи из спецбактерий
Американские и корейские инженеры разработали многоразовый клей. Эту идею подсказали... улитки, слизистый слой которых защищен от пересыхания и позволяет им медленно передвигаться. Данные свойства напомнили ученым полимер полигидроксиэтилметакрилат. Намоченный материал напоминает резину, а когда высыхает — становится жестким. В мокром виде полимер заполняет микротрещины и прилипает к поверхности. Тестирования показали, что клеевая поверхность размером с марку удержит человека!
А ученые американских ВВС пытаются создать биоматериал для строительства авиабаз в горной местности. Для этого ученые предложили смешивать песок и почву с водой и бактериями. По мере роста микроорганизмы производят кристаллы карбоната кальция, связывающие песчинки между собой. Заполнив формы смесью, можно получить пригодные для стройки кирпичи. Возведение первого прототипа площадью 230 кв. м подтвердило жизнеспособность новой технологии.
Входим в век биотехнологий: Иван Никитченко, экономист — о заработке на покемономании
Мир входит в век биоэкономики, говорят эксперты. И это открывает перед людьми огромные возможности — от программирования биомолекул и создания функциональных продуктов питания до выращивания человеческих органов. О том, как биотехнологии изменят нашу повседневную жизнь, рассказывает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.
По оценкам исследовательской компании Grand View Research, в ближайшие годы мировой рынок биотехнологий вырастет в два раза, и вырастет с 400 долларов млрд в 2018 году до 727,1 млрд долларов уже к 2025-му.
"Сегодня 90% всех биотехнологических продуктов в мире относится к медицине и здравоохранению — разработка новых лекарств и вакцин, молекулярная диагностика, клеточные технологии, редактирование человеческого генома, выращивание тканей и органов человека, внедрение биополимеров, совместимых с клетками организма, синтетическая биология", — поясняет Забловский.
При этом самым объемный рынок биотехнологий, как и фармацевтики, находится в США. Здесь создается половина мирового объема биопродукции для здравоохранения. Высокие показатели демонстрирует и ЕС. Новой "точкой роста" становится Китай.
"По оценкам инвестбанка Chanson & Co, китайцы озабочены состоянием здоровья, а население страны определяет огромную емкость рынка товаров в сфере здравоохранения. Биотехнологии определены правительством Китая как одно из семи ключевых направлений развития страны. Поэтому государство ежегодно инвестирует 40 млрд долларов в биотехнологии", — уточняет Забловский.
В целом, в современном BIoTech выделяют такие основные направления: "красный" биотех (биофармацевтика), "белый" биотех (промышленные технологии и биоэнергетика), "зеленый" биотех (агробиотехнологии) и "серый" биотех (охрана окружающей среды). Некоторые специалисты добавляют сюда "голубой" биотех и относят туда все технологии, которые связаны с водой".
Несмотря на неразвитость биотех-рынка в Украине, есть ряд перспективных отечественных стартапов, которые заинтересовали глобальных игроков, а также имеют работающие бизнес-модели.
Интересным проектом в частности можно считать стартап DeepTrait, который разрабатывает инструменты для анализа генома при помощи ИИ. Вот как компания описывает свои разработки:
"Новый метод позволит уменьшить роль человеческой интуиции и квалификации, удачи и случая. Он основан на анализе больших объемов секвенированных геномов. Технология DeepTrait работает с "сырым" геномом непосредственно на уровне нуклеотидов и может извлекать новые значимые участки в сотни раз быстрее и дешевле, чем это делается сегодня".
Стартап основали в 2018-м украинцы Сергей Шельпук и Руслана Радчук, компания зарегистрирована в Польше.
Высоким потенциалом роста обладает компания Kwambio, которая совместно с фондом WeFund Ventures недавно представила биотехнологический проект ADAM. Он использует новые материалы в 3D-печати органический костей, которые необходимы тысячам людей для пересадки.
"Kwambio с партнерами разработали два новых биоматериала для печати костей — керамическое биостекло и модифицированный биополимер. Пока речь идет о печати костных имплантов, но скоро разработчики собираются печатать мягкие ткани, сосуды и внутренние органы. Материалы успешно протестировали в Швеции, сейчас они проходят доклинические исследования в Украине", — говорит Забловский.
Указанный проект также планирует разработать атлас тела — сервис для создания трехмерной модели организма с использованием файлов КТ и МРТ. Платформа даст быстрый доступ к данным тела человека и позволит распечатать необходимую кость или орган для пациента прямо в больнице. Остается добавить, Kwambio был создан в 2015-м. Офисы представлены в Одессе, Лондоне и Нью-Йорке. Компания сотрудничала с Tesla и NASA. А сейчас в списке клиентов заявлены General Electric, Airbus.
Стоит внимания и Myhelix — украинский биотехнологический стартап, основанный в 2016-м учеными-генетиками Дарьей Лосевой, Русланой Шадриной и их коллегами. Компания разрабатывает персональные рекомендации по питанию и образу жизни для клиентов, основываясь на анализе результатов ДНК-теста. Сам анализ ДНК проводит спецлаборатория.
Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Украине планируют использовать отходы при строительстве автодорог. Зола со шлаками могут заменить песок и щебень в строительстве дорог.
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