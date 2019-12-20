Главный подозреваемый в деле Шеремета подал в суд на Авакова и Зеленского

Фото: УНИАН

Музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), которого следствие считает организатором убийства Павла Шеремета, подал в суд на главу МВД Арсена Авакова, заместителя Нацполиции Евгения Коваля, генпрокурора Руслана Рябошапку и на самого президента Владимира Зеленского.

Исковое заявление опубликовал адвокат Святослав Жерновников. Речь идет нарушении презумпции невиновности, защите чести и достоинства.

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Истец считает, что во время брифинга с участием руководства МВД и главы государства было проявлено "полное неуважение к принципу презумпции невиновности, закрепленной в ст. 62 Конституции Украины, п. 10 ст. 7, п. 17 УПК Украины, и полностью разрушен принцип неприкосновенности чести и достоинства гражданина и человека, предусмотренный ст. 3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституции Украины".

"Иск [подали] в Печерский суд из-за того, что его [Антоненко] назвали преступником. Называли его, фото показывали. Кто может называть его преступником, если еще идут суды? Это нарушение презумпции невиновности", – сказал адвокат в комментарии Hromadske.

По мнению истца, президент вышел за пределы своих полномочий, заявив, что "для нас это особенное, одно из приоритетных дел, которое хочется раскрыть", поскольку официально в полномочиях президента Украины нет пункта о расследовании уголовных дел.

Напомним, 14 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Андрея Антоненко на два месяца, до 8 февраля 2020 года. Недавно опубликовали разговоры Антоненко о мине и видео ее изъятия. Сам подозреваемый отказался сотрудничать со следствием.

Видео: Нацполиция

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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