Главный раввин Украины мощно поддержал Трампа: видео

Моше Реувен Асман. Фото: facebook.com/moshe.azman

Главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман помолился за президента США Дональда Трампа и за успешность его усилий в том числе и относительно Украины.

Молитву раввин, а также его сыновья и члены еврейской общины Анатевки в Киевской области, читали на могиле Чернобыльского праведника Мордехая Тверского в ночь на 28 января, сообщает LB.ua.

Реклама

Эта дата была выбрана неслучайно – вечером этого же дня Трамп планирует объявить так называемую "Сделки века" – разрабатываемый Белым домом план примирения израильтян с арабами на Ближнем Востоке. Этот документ был одним из его избирательных обещаний перед победой на президентских выборах в 2016 году.

Стоит отметить, что два года назад раввин Моше Асман написал текст особой молитвы за успех и благополучие президента Трампа – ее читают в столичной синагоге Бродского.

На церемонии раввин дважды произнес, что не будет никакого импичмента Трампу.

Сын известного украинского раввина Менахема Нахума Мордехай Тверской (Чернобыльский) почитается евреями как великий мудрец и праведник. В 1837 году он был похоронен к востоку от Киева, а в 2015 году возле его могилы построили поселок Анатевка для размещения еврейских беженцев с Восточной Украины.

Напомним, что после победы на выборах президента в 2019 году Владимир Зеленский провел встречу с представителями Совета раввинов Украины, среди которых был также и Моше Реувен Асман. Что они обсуждали, смотрите в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама